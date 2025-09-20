عمان کو شکست دینے کے بعد بھارتی کپتان کی پاکستانی نژاد کھلاڑی کو گلے لگانے کی تصویر وائرل
ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف جیت کے بعد بھارتی کپتان سوریا کمار یادو پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے پر تنقید شکار ہوئے تھے۔ تاہم اب بھارتی کپتان کی ایک پاکستانی نژاد عمان کے کھلاڑی کو گلے لگانے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
بھارت اور عمان کے درمیان گزشتہ روز کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی میچ میں عمان کے اوپننگ بلے باز عامر کلیم نے 46 گیندوں پر 64 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی۔ عامر کلیم کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ بعد ازاں عمان منتقل ہوگئے تھے۔ ان کی شاندار بیٹنگ نے بھارتی ٹیم کو دباؤ میں ڈال دیا تھا اگرچہ عمان یہ میچ 21 رنز سے ہار گیا تھا۔
میچ کے بعد جب رسمی کارروائیاں مکمل ہو چکیں، تو بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے عامر کلیم کو نہ صرف سراہا بلکہ انہیں گلے بھی لگایا جس کے مناظر کیمرے میں قید ہوگئے۔ یاد رہے کہ یہ بھارتی کپتان ہیں جنہوں نے کچھ روز قبل پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا۔
تصاویر اور ویڈیوز میں عامر کلیم کو سوریا کمار کے ساتھ گرمجوشی سے گلے ملتے دیکھا گیا ہے۔ اس منظر نے شائقین کو حیرانی میں مبتلا کردیا تھا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق میچ کے بعد بھارتی کپتان نے عمانی ٹیم کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں کو حوصلہ دیا۔
تاہم بھارتی سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے سوریا کمار کے پاکستانی نژاد عمان کے کھلاڑی کو گلے لگانے پر تنقید کی جا رہی ہے۔
واضح رہے کہ ایشیا کپ ٹی 20 کے 12 ویں میچ میں بھارت نے عمان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 21 رنز سے شکست دے کر گروپ اے میں مسلسل تیسری فتح حاصل کی۔
ابو ظہبی کے شیخ زید کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے۔ 189 رنز کے ہدف کے تعاقب میں عمان کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بناسکی تھی۔
آج ایشیا کپ میں بنگلادیش اور سری لنکا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی جبکہ کل پاکستان اور بھارت دوسری بار ایک دوسرے کے مدمقابل ہوں گے۔