اداکار شکیل نے بڑا لالچ ملنے کے باوجود بگ باس کی آفر کیوں ٹھکرائی؟
پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار اور کامیڈین شکیل صدیقی نے بھارتی رئیلٹی شو ”بگ باس“ میں شرکت سے انکار کرنے کی وجہ بتادی ہے۔
شکیل صدیقی جو پہلے ہی بھارتی کامیڈی شو دی کپل شرما شو میں شرکت کر کے اپنی مقبولیت کا لوہا منواچکے ہیں، نے بگ باس کی انتہائی پر کشش پیشکش ٹھکرا کر سب کو حیرت میں ڈال دیا۔
حال ہی میں انہوں نےایک پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں اپنے اس فیصلے کی مکمل تفصیل بتائی۔
شکیل صدیقی نے بتایا، ’مجھے بگ باس میں شرکت کی دعوت دی گئی، اور انتظامیہ نے مجھے یقین دلایا کہ میرے تمام مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ مجھے شو میں کھانے پینے کی آزادی ہوگی اور کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ پروڈیوسر کے دباؤ کے بغیر کام کر سکوں گا اور 2 مہینے تک کوئی مجھے شو سے نہیں نکالے گا۔‘
انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ ملاقات کے لیے دبئی تک آئی اور یقین دلایا کہ میری ادائیگی اور تمام شرائط پوری کی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود میں نے اس پیشکش سے انکار کر دیا۔
شکیل صدیقی نے بتایا کہ ان کے انکار کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ ’میں شو میں واحد پاکستانی تھا اور انتظامیہ چاہتی تھی کہ شو میں تنازعات پیدا ہو تاکہ ریٹنگ اوپر آئے۔ یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا، اسی لیے میں نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔‘