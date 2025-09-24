بھارت کی بنگلادیش کیخلاف جیت کے بعد پاکستان کا ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچنے کا راستہ آسان ہوگیا

بھارت کی بنگلادیش کیخلاف جیت کے بعد پاکستان کا ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچنے کا راستہ آسان ہوگیا
ایشیا کپ ٹی 20 کے سپر فور مرحلے کے چوتھے میچ میں بنگلادیش کو شکست دے کر بھارت نے ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا ہے جس کے بعد اب فائنل میں پہنچنے کے لیے دوسری ٹیم کے لیے اگر مگر کی صورت حال ختم ہوگئی اور راستہ آسان اور واضح ہوگیا ہے۔
بدھ کو دبئی میں کھیلے گئے ایشیا کپ ٹی 20 ٹورنامنٹ کے سپر 4 مرحلے کے اہم میچ میں بھارت نے بنگلادیش کو 41 رنز سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا۔
بھارت کے 169 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلادیش کی ٹیم آخری اوور میں 127 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ اس جیت کے ساتھ بھارت ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا اور سپر 4 میں مسلسل 2 میچز ہارنے والا سری لنکا فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگیا۔
البتہ بھارت نے اپنا سپر 4 مرحلے کا آخری میچ جمعہ کو سری لنکا کے خلاف کھیلنا ہے۔ بھارت کے فائنل میں پہنچنے کی صورت میں اب فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم کا راستہ اگر مگر سے نکل کر بالکل سیدھا ہوگیا ہے۔
پوائنٹس ٹیبل کی کیا صورت حال ہے؟
پوائنٹس ٹیبل پر بھارت 4 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، پاکستان اور بنگلادیش 2،2 پوائنٹس کے ساتھ دوسری اور تیسری پوزیشن پر ہیں۔
اب صورت حال یہ ہے کہ کل سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان میچ ہوگا جیتنے والی ٹیم اتوار کو بھارت کے ساتھ فائنل کھیلے گی۔
شائقین امید کررہے ہیں پاکستان کل بنگلادیش کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے اور پھر فائنل میں بھارت کو ہرا کر اپنی مسلسل 2 ہار کا بدلہ لے۔