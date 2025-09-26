پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی، 100 انڈیکس پہلی بار 1,60,000 کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا
پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) میں آج جمعہ کے روز تاریخی تیزی دیکھنے میں آئی، جہاں سرمایہ کاروں کی جانب سے بھرپور خریداری کے باعث مارکیٹ 100 انڈیکس ایک نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
انڈیکس نے ایک لاکھ 60 ہزار پوائنٹس کا سنگ میل عبور کرلیا، جو ملکی سرمایہ مارکیٹ کی تاریخ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔
کاروباری روز کے دوران 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بروکرز کے مطابق مارکیٹ میں یہ تیزی معاشی اعشاریوں میں بہتری، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں کمی اور حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کے باعث دیکھنے میں آئی۔
مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد واضح طور پر بحال ہوتا محسوس ہوا۔ اس رجحان کی بڑی وجوہات میں بہتر ہوتے معاشی اشارے، سیاسی سطح پر استحکام کی توقعات اور حکومت کی مالیاتی پالیسیوں پر مثبت رسپانس شامل ہیں۔
تیزی کے اسی ماحول نے سرمایہ کاروں کو مزید سرگرم کیا اور مارکیٹ میں لین دین کے حجم میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔