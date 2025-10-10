لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, اکتوبر 10, 2025  
16 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

حماس کا خاتمہ نہ کیا گیا تو حکومت گرا دوں گا، انتہا پسند اسرائیلی وزیر کی نیتن یاہو کو دھمکی

انہوں نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ وہ ایسے کسی سمجھوتے کے حق میں نہیں۔
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 10 اکتوبر 2025 10:37am
دنیا

اسرائیل کے دائیں بازو کے انتہاپسند وزیرِ قومی سلامتی اتمار بن گویر نے وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حماس کو مکمل طور پر ختم نہ کیا گیا تو ان کی جماعت حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی اور حکومت گرانے کے لیے ووٹ دے گی۔

ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق بن گویر نے واضح کیا کہ اگر حماس اپنے وجود کے ساتھ باقی رہی تو ہم ایسی حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کی پارٹی قومی شکست اور رسوائی کا حصہ نہیں بن سکتی۔

انتہاپسند وزیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ غزہ امن منصوبے کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ وہ ایسے کسی سمجھوتے کے حق میں نہیں جو حماس کو معافی دینے یا فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کا باعث بنے۔

انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت جن فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر غور ہو رہا ہے، ہم قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔

AAJ News Whatsapp

ٹرمپ کے اعلان کردہ منصوبے کے مطابق، مغویوں کی رہائی کے بعد حماس کے وہ ارکان جو ہتھیار ڈالنے اور پُرامن زندگی اپنانے پر آمادہ ہوں گے، انہیں عام معافی دی جائے گی، جبکہ باقی افراد کو غزہ چھوڑنے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔

سیاسی ماہرین کے مطابق، بن گویر کی تازہ دھمکی نیتن یاہو کی مخلوط حکومت کے لیے نیا بحران پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی حمایت کے بغیر حکومت کی پارلیمانی اکثریت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔

یہ پہلا موقع نہیں کہ بن گویر نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دی ہو۔ وہ ماضی میں بھی عارضی جنگ بندیوں اور قیدیوں کے تبادلے پر نیتن یاہو سے اختلافات کے باعث اتحاد سے دستبردار ہونے کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔

Israel

Gaza

Benjamin Netanyahu

Hamas

President Donald Trump

Ben Gvir

Netanyahu Government

threatens to government

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین