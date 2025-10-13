بھارتی کرکٹ ٹیم کی اس بار ورلڈ کپ میں شرکت خطرے میں پڑگئی
آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں آسٹریلوی ٹیم نے بھارت کو ہرا کر ورلڈکپ تاریخ کا سب سے بڑا ہدف حاصل کر کے نئی تاریخ رقم کر دی۔ ٹورنامنٹ میں مسلسل دوسری شکست کے باعث بھارتی ٹیم کی سیمی فائنل میں رسائی خطرے میں پڑگئی ہے۔
گزشتہ میچ میں بھارتی ویمنز ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 330 رنز کا بڑا ہدف دیا تھا۔ جواب میں آسٹریلوی بیٹرز نے جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے 49ویں اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر یہ ہدف حاصل کر کے ورلڈ کپ کی تاریخ میں ریکارڈ قائم کر دیا۔
آسٹریلوی بیٹر ایلیسا ہیلی نے 107 گیندوں پر دھواں دار 142 رنز کی اننگز کھیل کر اس جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔
ہندوستان ٹائمز کے مطابق مسلسل دوسری شکست کے بعد بھارتی ٹیم کے لیے سیمی فائنل میں جگہ بنانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ مسلسل دو میچز ہارنے کے بعد بھی پوائنٹس ٹیبل پر بھارت تیسری پوزیشن پر موجود ہے تاہم کرکٹ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سیمی فائنل کی دوڑ میں ٹیم کی امیدیں اب مدھم پڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔
ایک تجزیہ کار کے مطابق ”بھارت کے لیے اب ہر میچ فائنل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ معمولی غلطی بھی سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کر سکتی ہے۔“
سابق کرکٹرز نے بھارتی حکمتِ عملی پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیم میں توازن کی کمی اور مڈل آرڈر کی کارکردگی بڑے میچز میں مشکلات پیدا کر رہی ہے۔
ٹورنامنٹ کے آئندہ میچز میں بھارت کو سخت حریفوں کا سامنا ہے اور بھارتی مداح ٹیم سے کم بیک کی امید کر رہے ہیں۔