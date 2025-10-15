لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 15, 2025  
22 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

انکم ٹیکس گوشوارے کب تک جمع کرائے جاسکتے ہیں؟ ایف بی آر نے تاریخ بتادی

انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں ایک بار پھر توسیع
yasir-nazar یاسر نذر
شائع 15 اکتوبر 2025 09:31pm
کاروبار

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں ایک بار پھر توسیع کردی ہے اور نئی آخری تاریخ 31 اکتوبر 2025 مقرر کی گئی ہے۔

بدھ کو ایف بی آر نے تاجروں، صنعت کاروں اور سیاسی رہنماؤں کے مطالبے پر ٹیکس سال 2025 کے لیے انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں ایک بار پھر 15 دن کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے اور تاریخ میں توسیع کا نوٹیفکیشن کردیا ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے اب 31 اکتوبر تک جمع کرائے جاسکتے ہیں۔

ایف بی آر ذرائع کے مطابق اب تک 51 لاکھ لوگوں نے ٹیکس ریٹرنز فائل کیے ہیں جب کہ گزشتہ سال 15 اکتوبر تک 46 لاکھ افراد نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے تھے۔

AAJ News Whatsapp

اس سے قبل انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر تھی تاہم ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 30 ستمبر کو 15 دن کی توسیع کی تھی۔

توسیع کے بعد ایف بی آر کی جانب سے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 اکتوبر 2025ء تک بڑھائی گئی تھی۔

FBR

Federal Board of Revenue

Income tax returns

to tax return

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین