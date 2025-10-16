ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کون سی 20 ٹیمیں کھیلیں گی؟
آئندہ برس بھارت اور سری لنکا میں کھیلے جانے آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے تمام 20 ٹیموں کی تصدیق ہوگئی ہے۔
کرکٹ ویب سائٹ ’کرک انفو‘ کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے جاپان کو ایشیا/ایسٹ ایشیا پیسیفک کوالیفائر ٹورنامنٹ میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 میں اپنی جگہ پکی کر لی۔
میچ میں یو اے ای کے بولر حیدر علی نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 20 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کیں جب کہ اوپنرز الیشان شرفو اور محمد وسیم کے درمیان 70 رنز کی شراکت داری نے جاپان کے خلاف میچ میں یو اے ای کو جیتنے میں مدد فراہم کی۔ یو اے ای نے 117 رنز کا ہدف 13 ویں اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کرلیا۔
اس فتح کے ساتھ متحدہ عرب امارات، نیپال اور عمان کے ساتھ آئندہ برس شیڈول ورلڈ کپ میں اپنی جگہ پانے والی آخری 3 ٹیموں میں شامل ہو گیا ہے۔
ورلڈ کپ میں میزبان بھارت اور سری لنکا کے علاوہ ٹی 20 ورلڈ کپ 2024 کی ٹاپ 7 ٹیمیں افغانستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، انگلینڈ، جنوبی افریقا، امریکا اور ویسٹ انڈیز براہ راست ٹی 20 ورلڈ کپ کے اگلے ایڈیشن کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔
اس کے علاوہ ٹی 20 انٹرنیشنل رینکنگ کی بنیاد پر نیوزی لینڈ، پاکستان اور آئرلینڈ کو بھی میگا ایونٹ میں براہ راست شرکت کا موقع ملا۔
امریکا ریجن سے کینیڈا نے آرام سے واحد ’امریکن کوالیفائر‘ پوزیشن حاصل کی جب کہ یورپ سے اٹلی پہلی بار ٹی 20 ورلڈ کپ میں حصہ لے گا۔
نیدرلینڈز نے یورپ کے 5 ٹیموں پر مشتمل ٹورنامنٹ سے کوالیفائی کیا، نمیبیا اور زمبابوے نے افریقا کے 8 ٹیموں پر مشتمل کوالیفائر سے میگا ایونٹ میں رسائی یقینی بنائی جب کہ نیپال، عمان اور یو اے ای نے رواں ہفتے ایشیا ای اے پی کے 9 ٹیموں پر مشتمل راؤنڈ کپ اختتام پر آخری 3 جگہیں مکمل کر کے ورلڈ کپ کی 20 ٹیموں کی فہرست مکمل کر دی۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 گزشتہ ایڈیشن کے فارمیٹ کے تحت کھیلا جائے گا، جس میں مجموعی طور پر 20 ٹیموں کو 4 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا، ہر گروپ میں 5 ٹیمیں شامل ہوں گی اور ہر ٹیم اپنے گروپ کی دیگر 4 ٹیموں سے ایک ایک میچ کھیلے گی۔
جس کے بعد ہر گروپ کی ٹاپ 2 ٹیمیں اگلے مرحلے “سپر 8” مرحلے میں پہنچیں گی، جہاں انہیں پہلے سے طے شدہ درجہ بندی کے مطابق 2 گروپس (4،4 ٹیموں پر مشتمل) میں تقسیم کیا جائے گا۔
اس مرحلے میں بھی راؤنڈ رابن سسٹم اپنایا جائے گا، سپر 8 کی ہر گروپ کی 2 بہترین ٹیمیں سیمی فائنل میں جگہ بنائیں گی اور سیمی فائنل کی فاتح ٹیمیں فائنل میں آمنے سامنے ہوں گی۔