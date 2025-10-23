ٹرمپ پالیسی کے اثرات: بھارتی کمپنی ٹاٹا کا امریکا میں مقامی افراد کو بھرتی کرنے کا اعلان
ٹاٹا ٹیکنالوجیز نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکا میں مقامی افراد کی بھرتی بڑھائے گا۔ یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے تحت ایچ-1 بی ویزا فیس میں اضافے کے بعد کیا گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد امریکی ورک فورس کو غیر ملکیوں کے مقابلے میں تحفظ فراہم کرنا ہے۔
ٹاتا ٹیکنالوجیز کے سی ای او اور مینیجنگ ڈائریکٹر، وارن ہیریس نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی ویزا قوانین میں ہونے والی تبدیلیوں کے جواب میں امریکا میں مقامی افراد کی بھرتی میں اضافہ کرے گی۔ ”ہم ویزا کے قوانین میں تبدیلیوں کا ردعمل دے رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکا میں زیادہ مقامی افراد کو ملازمت فراہم کریں گے،“ ہیریس نے کہا۔
بھارت ایچ-1 بی ویزا کے سب سے بڑے فائدہ اٹھانے والے ممالک میں شامل ہے، اور گزشتہ سال بھارت کے شہریوں نے تقریباً تین چوتھائی ویزے حاصل کیے تھے۔ ٹاتا ٹیکنالوجیز، جو انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی خدمات فراہم کرتی ہے، دنیا بھر میں 12,000 سے زائد ملازمین رکھتی ہے، جن میں امریکا میں بھی بڑی تعداد میں افراد شامل ہیں۔ کمپنی نے اپنی سالانہ آمدنی کا تقریباً 20% حصہ شمالی امریکا سے حاصل کیا ہے، جو کہ 51.68 بلین روپے ($587.97 ملین) کے قریب ہے۔
امریکا میں مارکیٹ کے بارے میں ٹاتا ٹیکنالوجیز کا مثبت نقطہ نظر
ٹاتا ٹیکنالوجیز کے سی ای او نے کہا کہ وہ امریکا کی مارکیٹ کے بارے میں مثبت ہیں اور انہیں امید ہے کہ اگلے 6 سے 9 ماہ میں امریکا میں کاروبار کی صورتحال بہتر ہوگی۔
ہیریس نے کہا کہ یہ مارکیٹ اب بھی بہت متحرک اور اہم ہے، ہمارے گاہکوں نے نئے ٹیرف قوانین کو سمجھا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ امریکا میں بہتری آئے گی۔“
ٹاتا ٹیکنالوجیز اپنے عالمی کاروبار کو مزید مستحکم کرنے کے لیے متعدد حکمت عملیوں پر عمل کر رہا ہے۔ کمپنی نے حال ہی میں جرمن کمپنی ES-Tec گروپ کو 75 ملین یورو ($87.47 ملین) میں خریدنے کا اعلان کیا ہے، اور ہیریس نے بتایا کہ آئندہ برسوں میں کمپنی مزید ”ہدفی“ خریداریوں کے لیے تیار ہے۔
ٹاتا ٹیکنالوجیز اپنے کلائنٹس کو دنیا بھر میں انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی خدمات فراہم کرتا ہے، جن میں جےگوار لینڈ روور، ویتنامی الیکٹرک کار ساز کمپنی ون فاسٹ اور بوئنگ جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ کمپنی کا عالمی ورک فورس 70% سے زائد مقامی افراد پر مشتمل ہے، خاص طور پر چین، سویڈن، برطانیہ اور امریکا میں۔
ٹاتا ٹیکنالوجیز کی یہ حکمت عملی عالمی سطح پر اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنے اور مقامی مارکیٹس میں زیادہ کامیابی حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔