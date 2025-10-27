گولیاں نہ کھائیں، پرسکون اور گہری نیند کا راز آپ کی پلیٹ میں موجود ہے
اگر آپ سونے سے پہلے جڑی بوٹیوں والی چائے، جیسے کیمومائل یا لیونڈر چائے پینے کے باوجود نیند کی وادی میں نہیں جا پاتے تو مسئلہ شاید آپ کی چائے میں نہیں بلکہ آپ کی روزمرہ غذا میں ہے۔ ایک نئی سائنسی تحقیق کے مطابق ہم جو کھاتے ہیں، وہ براہِ راست ہماری نیند کے معیار پر اثر انداز ہوتا ہے۔
یونیورسٹی آف شکاگو میڈیسن اور کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین کی یہ مشترکہ تحقیق ہے، جو حال ہی میں ”سلیپ ہیلتھ: دی جرنل آف دی نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن“ میں شائع ہوئی۔
نتائج کے مطابق جو لوگ زیادہ پھل، سبزیاں اور مکمل اناج کھاتے ہیں، وہ زیادہ گہری، طویل اور پرسکون نیند لیتے ہیں۔ اس تحقیق میں بھی جن شرکاء کی پلیٹ رنگ برنگے پھلوں، تازہ سبزیوں اور فائبر سے بھرپور اجزاء سے سجی تھی، وہ رات کے دوران شاذ و نادر ہی جاگے اور زیادہ وقت گہری نیند میں رہے۔
ماہرین نے اس تحقیق میں صحت مند نوجوانوں سے کہا کہ وہ اپنی روزمرہ غذا ایک موبائل ایپ میں درج کریں، جبکہ ان کی نیند پر نظر رکھنے کے لیے کلائی پر ایسے آلات پہنائے گئے جو نیند کے دورانیے اور معیار کو ریکارڈ کرتے تھے۔ ماہرین نے خاص طور پر اس بات کا جائزہ لیا کہ رات کے دوران کوئی شخص کتنی مرتبہ نیند سے جاگتا ہے یا ہلکی اور گہری نیند کے درمیان کتنی بار تبدیلی آتی ہے۔
اس ریسرچ میں جن افراد نے روزانہ پانچ یا اس سے زیادہ سرونگز پھل اور سبزیاں کھائیں، ان کی نیند کے معیار میں 16 فیصد بہتری دیکھی گئی، اور یہ فرق صرف چوبیس گھنٹوں میں واضح ہو گیا۔ ڈاکٹر اسما تسالی کے مطابق سولہ فیصد بہتری ایک نمایاں تبدیلی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ فرق اتنے قلیل وقت میں نظر آیا۔
تحقیق کی شریک مصنفہ ڈاکٹر میری پیئر سینٹ اونج کا کہنا ہے کہ معمولی سی تبدیلیاں بھی نیند پر مثبت اثر ڈال سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جان کر حوصلہ ملتا ہے کہ بہتر نیند ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے۔
ماہرین اب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا غذا براہِ راست نیند کو بہتر بناتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی حیاتیاتی عمل کارفرما ہے۔ تاہم ابتدائی نتائج واضح ہیں کہ جتنی رنگین آپ کی پلیٹ ہوگی، اتنے میٹھے ہوں گے آپ کے خواب ہونگے، یعنی یہ نہ صرف جسم بلکہ دماغ اور نیند کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔