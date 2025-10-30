’کراچی مخالف‘ بیان پر صبا قمر کا ناقدین کو کرارا جواب
پاکستان کی معروف اداکارہ صبا قمر اپنے کراچی مخالف حالیہ بیان کے باعث سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی زد میں آ گئی تھیں۔ اب اداکارہ نے اس معاملے پر ردعمل دیتے ہوئے انسٹاگرام پر وضاحت پیش کردی ہے۔
اداکارہ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ کبھی کراچی منتقل ہونے کا سوچیں گی، جس پر انہوں نے فوری طور پر جواب دیا: ”استغفراللّٰہ!“۔
ان کے اس جملے پر کراچی کے رہائشیوں اور مداحوں نے ناراضگی ظاہر کی اور کئی افراد نے ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں اس بیان پر معذرت کرنی چاہیے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ صبا قمر ایک ایسے شہر کے بارے میں منفی تاثر دے رہی ہیں جہاں ان کا کام کے سلسے میں اکثر آناجانا رہتا ہے۔
جب تنقید کا شور بڑھنے لگا تو صبا قمر نے انسٹاگرام پر وضاحت پیش کی اور کہا، ’بریکنگ نیوز: میرے بھی جذبات اور آراء ہیں، حیران کن ہے نا! لیکن شہ سرخیوں کے علاوہ، حقیقت میں میرے پاس پورے کرنے کے لیے کام ہیں۔
دوسری جانب اداکارہ عفت عمر نے بھی صبا قمر کی حمایت کی اور کہا کہ، کسی کو زبردستی کسی شہر سے محبت کرنے پر مجبور کیوں کیا جائے؟ کراچی گندا ہے۔’
صبا قمر کے وضاحتی بیان اور عفت عمر کی حمایت کے بعد سوشل میڈیا پر اس موضوع پر بحث مزید شدت اختیار کر گئی۔ صارفین اپنے اپنے موقف کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ ان کے ساتھ ہیں جبکہ کچھ کو یہ بیان کراچی کے خلاف تعصبانہ اور جانبدارانہ لگ رہا ہے۔