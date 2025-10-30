’دودھ کی دُھلی نہیں ہے‘: متھیرا، راکھی ساونت کے سلوک پر برہم
پاکستان کی معروف ماڈل و ٹی وی میزبان متھیرا نے بھارتی اداکارہ راکھی ساونت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ’’منحوس عورت‘‘ قرار دیا اور انکشاف کیا کہ اداکارہ نے انٹرویو کے دوران انتہائی غیرپیشہ ورانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے انہیں جان بوجھ کر تنگ کیا تھا۔
متھیرا نے ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ ماہ قبل، جب راکھی ساونت نے پاکستانی اداکار ڈوڈی خان سے شادی کی خواہش ظاہر کر کے سوشل میڈیا پر ہلچل مچائی تھی، اسی دوران انہوں نے راکھی کا آن لائن انٹرویو کیا تھا، مگر وہ تجربہ اُن کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔
ان کے مطابق، راکھی ساونت نے پورا انٹرویو بستر پر لیٹ کر دیا، دورانِ گفتگو بار بار لائن کاٹتی رہیں اور بدتمیزی سے باز نہ آئیں۔ “ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر ہمیں تنگ کر رہی ہیں تاکہ تنازع پیدا ہو اور وہ مزید خبروں میں رہ سکیں،” متھیرا نے بتایا۔
انہوں نے مزید کہا کہ راکھی کو انٹرویو کا معاوضہ دیا گیا تھا، اس لیے وہ ان کے رویے کے باوجود خاموش رہیں، کیونکہ اگر راکھی انٹرویو چھوڑ کر چلی جاتیں تو چینل کو نقصان ہوتا۔ متھیرا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے برداشت کیا، کیونکہ یہ ہماری مجبوری تھی۔ اگر وہ کال بند کر دیتی تو ہمارے پیسے ڈوب جاتے۔
متھیرا کا کہنا تھا کہ راکھی ساونت کیمرے کے سامنے کچھ اورہیں اور پیچھے کچھ اور وہ دو مختلف شخصیات کی مالک ہیں۔’وہ کوئی دودھ کی دھلی نہیں، بلکہ ہمیشہ تنازعات کھڑے کرتی ہیں۔ ’متھیرا نے کہا۔
یاد رہے کہ رواں سال کے آغاز میں راکھی ساونت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پاکستانی اداکار ڈوڈی خان سے شادی کی تیاری کر رہی ہیں اور یہاں تک کہا تھا کہ وہ ’’پاکستانی بہو‘‘ بننے کو تیار ہیں۔ تاہم، دودی خان نے ان خبروں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ ان کا راکھی سے کوئی رشتہ نہیں۔
متھیرا کے ان بیانات کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، جہاں کئی صارفین نے متھیرا کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے راکھی ساونت کو ’’ڈرامہ کوئین‘‘ قرار دیا ہے۔