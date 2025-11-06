’بوڑھے لوگ معاشقہ چھپانے میں ماہر ہوتے ہیں‘: اکشے کمار کی اہلیہ نے یہ جملہ کیوں کہا؟
ٹوئنکل کھنہ، اپنی چبھتی ہوئی باتوں اور بے ساختہ انداز کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتی ہیں، اور حال ہی میں ایمیزون پرائم کے شو ”ٹو مچ وِد ٹوئنکل اینڈ کاجول“ کی ایک قسط میں، ان کا انداز پھر سے مداحوں کو حیران کر گیا۔
اس شو میں، جب اننیا پانڈے اور فرح خان مہمان بنے، تو ٹوئنکل نے باتوں کی ایک خاص قسم کی حقیقت بیان کی جو بظاہر ہنسی مذاق میں کی گئی تھی، مگر اس میں سچائی کی ایک گہری تہہ چھپی ہوئی تھی۔
پہلے تو، جب رشتوں کی پیچیدگیوں پر بات شروع ہوئی، ٹوئنکل نے ہنستے ہوئے کہا، ’عمر کے ساتھ لوگ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، خاص طور پر راز چھپانے کی فن کاری۔‘ ان کے اس جملے پر سب ہنس پڑے، لیکن ان کے طنز میں چھپی ہوئی حقیقت نے باتوں کا رخ ایک دلچسپ موڑ دے دیا۔ جیسے ٹوئنکل بس ہنستے ہوئے ہمارے معاشرتی رویوں پر ایک آئینہ رکھ رہی ہوں۔
شو میں ایک اور دلچسپ حصے میں، مہمانوں کو ایک سوال پر رائے دینی تھی, ’کیا عمر رسیدہ لوگ اپنے محبت کے تعلقات چھپانے میں نوجوانوں سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں؟‘ ٹوئنکل نے فوراً اس بات پر اتفاق کیا۔
اننیا پانڈے اور فرح خان نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کی۔ اننیا نے مسکرا کر کہا، ’آپ سب تو بہت ماہر ہیں!‘ ٹوئنکل نے اس پر کہا، ’بزرگ لوگ واقعی ماہر ہوتے ہیں، آخر اتنی پریکٹس جو ہوتی ہے۔‘
کاجول نے اس پر اختلاف کیا اور کہا، ”مجھے لگتا ہے کہ آج کے نوجوان اپنے تعلقات چھپانے میں زیادہ ماہر ہیں،“ جس پر اننیا نے جواب دیا، ”اب تو سوشل میڈیا کے باعث سب کچھ باہر آ ہی جاتا ہے۔“ فرح خان نے مزاحیہ انداز میں کہا، ”آج کے بچے تو اس وقت بھی پوسٹ کر دیتے ہیں جب وہ کسی سے محبت میں نہیں ہوتے!“
شو میں ایک اور دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب بیان دیا گیا کہ آج کے نوجوان اپنے پارٹنرز کو بہت تیزی سے بدلتے ہیں۔ ٹوئنکل نے اس بات سے اتفاق کیا، مگر باقی تینوں نے اس سے اختلاف کیا۔ ٹوئنکل نے اپنی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، یہ اچھی بات ہے، ہمارے زمانے میں لوگ سوچتے تھے ’لوگ کیا کہیں گے؟‘ مگر اب یہ نسل سوچتی ہے ’یہ رشتہ نہیں چل رہا، تو آگے بڑھ جاؤ۔‘
اننیا نے اس پر ردِعمل دیا کہ ’لوگ ہمیشہ سے پارٹنرز بدلتے رہے ہیں، بس پہلے سب کچھ چھپ کر ہوتا تھا۔‘ جس پر ٹوئنکل نے ہنستے ہوئے کہا، ’اب یہ سب آسان ہے، کیونکہ ان کے پاس پرانے زمانے والا بوجھ نہیں، وہ فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں۔‘
یہ پہلی بار نہیں کہ ٹوئنکل نے اپنے جرات مندانہ اور بے لاگ بیانات سے سب کو چونکا دیا ہو۔ اسی شو کی ایک اور قسط میں جب کرن جوہر اور جھانوی کپور مہمان تھے، تب بھی ایک موضوع پر ٹوئنکل کی بے باک رائے سامنے آئی۔ سوال تھا، ”کیا جذباتی بے وفائی جسمانی بے وفائی سے بدتر ہے؟“ کرن، کاجول اور ٹوئنکل نے اس پر اتفاق کیا کہ جسمانی بے وفائی کوئی بڑا مسئلہ نہیں، جبکہ جھانوی نے اس سے سخت اختلاف کیا۔
کرن جوہر نے کہا، ’جسمانی بے وفائی رشتہ ختم کرنے کی وجہ نہیں بنتی‘، جس پر جھانوی نے فوراً کہا، ’میرے لیے تو یہ رشتہ ختم ہونے کے مترادف ہے۔‘ ٹوئنکل نے مسکراتے ہوئے کہا، ’ہم اپنی پچاس کی دہائی میں ہیں، وہ ابھی بیس کی ہیں، وقت کے ساتھ وہ بھی سمجھ جائے گی۔ رات گئی بات گئی۔‘
یقیناً ٹوئنکل کھنہ نے ہمیشہ اپنے بے لاگ انداز سے سماجی موضوعات پر کھل کر بات کی ہے، اور ان کے یہ بیانات ایک بار پھر اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ کسی بھی موضوع پر غیر معمولی سچائی بیان کرنے سے نہیں گھبراتیں، چاہے وہ رشتہ ہو یا سماجی رویے۔
یاد رہے کہ ٹوئنکل کھنہ کی شادی 2001 میں اکشے کمار سے ہوئی تھی، اور ان کے ماضی میں اکشے کے تعلقات رَوِینا ٹنڈن اور شلپا شیٹی کے ساتھ بھی تھے۔ ان کی یہ باتیں ہمیشہ سماج کے موجودہ رویوں پر ایک گہرا سوال اٹھاتی ہیں، اور ان کا بے باک انداز یقیناً مداحوں کے لیے ہمیشہ ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔