آئینی ترمیم کے لیے وزیراعظم کی کھابہ ڈپلومیسی، ’نمک کھایا ہے تو نمک حلالی بھی کرنی ہے‘

وزیراعظم کے یہ عشائیے اور ناشتے سیاسی ایجنڈے کی راہ ہموار کرنے اور اتحادیوں کو مزید قریب لانے کی ایک حکمت عملی کا حصہ ہیں؟
aqsa-khursheed اقصیٰ خورشید
اپ ڈیٹ 10 نومبر 2025 12:51pm
پاکستان
27th Constitutional Amendment | Breakfast Diplomacy in Islamabad - Pakistan news

ستائسویں آئینی ترمیم پر جاری سیاسی مشاورت کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام کر کے سیاسی ماحول کو نرم کرنے کی ایک خوشگوار کوشش کی۔ ناشتہپیر کی صبح پارلیمنٹ ہاؤس کے بینکوئٹ ہال میں دیا گیا، جس میں اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز، وفاقی وزرا اور حکومتی اراکین شریک ہوئے۔

ذرائع کے مطابق ناشتہ چنے، نان، حلوہ پوری، انڈہ فرائی اور آملیٹ سے سجا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ آلو کی بھجیا، لسی، کولڈ ڈرنکس اور منرل واٹر بھی پیش کیا گیا۔ ناشتے کے دوران ارکانِ پارلیمنٹ کے درمیان خوشگوار گفتگو رہی، جبکہ وزیراعظم نے آئینی ترمیم سے متعلق رائے اور حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔

آئینی ترمیم میں حکومت کا ایک ووٹ کم، عرفان صدیقی وینٹی لیٹر پر منتقل

بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر دنیش کمار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ناشتے میں حلوہ کھایا اور جلوہ بھی دکھایا، اب ترمیم پر دستخط بھی کرنے ہیں، نمک کھایا ہے تو نمک حلالی بھی کرنی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ناشتے میں حلوہ ، چنے ، انڈے، برگر سمیت بہت ساری چیزیں تھیں۔

اس سے ایک روز قبل وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز اور وزرا کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں عشائیہ بھی دیا تھا۔ عشائیے میں ن لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی اور اے این پی کے سینیٹرز نے شرکت کی۔

AAJ News Whatsapp

عشائیے میں مہمانوں کو چانپ، مٹن کڑاہی، فش، پلاؤ، پائے، باربی کیو اور دیگر لذیذ پکوان پیش کیے گئے۔

سیاسی مبصرین کے مطابق وزیراعظم کے یہ عشائیے اور ناشتے سیاسی ایجنڈے کی راہ ہموار کرنے اور اتحادیوں کو مزید قریب لانے کی ایک حکمت عملی کا حصہ ہیں۔

27 ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ ڈرافٹ منظور: مسلح افواج کےسربراہوں کی تقرری سے متعلق ترمیم بھی شامل

سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کی میز پر ہونے والی گفتگو اکثر ایوان میں ہونے والی تقریروں سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے یہی ترکیب اپنائی ہے۔ جو کہ سیاست کے پیچیدہ مرحلے میں ذائقے سے مفاہمت کی راہ نکالنے کی کوشش ہے۔

Senators

PM Shehbaz Sharif

dinner

breakfast

menu

27th Constitutional Amendment

27th Ammendment

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین