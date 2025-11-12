دھرمیندر سے ملاقات کے بعد گووندا بے ہوش، اسپتال میں داخل
بالی ووڈ کے مقبول اداکار گووندا کو منگل کی رات اپنے گھر میں بے ہوش ہو نے کے بعد ممبئی کے کریٹیکئر اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
این ڈی ٹی وی کے مطابق گووندا کے قریبی دوست اور قانونی مشیر للِت بندل نے تصدیق کی کہ اداکار بے ہوشی سے قبل تھوڑی الجھن کا شکار تھے۔ ابتدائی طور پر ٹیلی فون پر مشورے کے بعد دوائیں دی گئیں، لیکن طبی جانچ اور نگرانی کے لیے انہیں اسپتال منتقل کرنا ضروری تھا۔
اس وقت گووندا اسپتال میں طبی نگرانی میں ہیں اور مختلف ٹیسٹ جاری ہیں، جن میں نیورولوجیکل مشاورت بھی شامل ہے تاکہ بے ہوشی کی وجوہات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ڈاکٹروں کے مطابق وہ اس وقت ٹھیک ہیں اور مزید پیچیدگیوں کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
قابل ذکر بات ہے کہ گووندا کی بے ہوشی کا واقعہ اس دن کے بعد پیش آیا جب وہ فلم لیجنڈ دھرمیندر سے ملاقات کے لیے بریچ کینڈی اسپتال گئے تھے۔ 89 سال دھرمیندر بدھ کی صبح اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے ہیں۔
اگرچہ گووندا کی اسپتال آمد اور دھرمیندر سے ملاقات کے درمیان تعلق کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ یہ واقعہ ملاقات سے متعلق ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ محتاط نگرانی اور مکمل تشخیص ہی اس وقت سب سے اہم ہے۔
یہ واقعہ اس سال کے اوائل کے بعد پیش آیا جب اکتوبر 2024 میں گووندا کو حادثاتی طور پر ٹانگ میں شدید چوٹ لگی تھی، جس کے لیے سرجری اور نگہداشت کی ضرورت پڑی تھی۔ اس کے بعد سے مداح اور شوبز کمیونٹی ان کی صحت کے حوالے سے خاصی فکر مند رہی ہے۔
گووندا کے فینز اور شوبز شخصیات نے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں اور حمایت کے پیغامات جاری کیے ہیں۔ اسپتال میں طبی ٹیم انہیں مکمل دیکھ بھال فراہم کر رہی ہے اور مداح صبر و تحمل کے ساتھ آگے آنے والی اپ ڈیٹس کا انتظار کر رہے ہیں۔
گووندا اپنے کیریئر میں ”ہیرو نمبر 1“، ”راجا بابو“، ”بھاگم بھاگ“ اور ”پارٹنر“ جیسی ہٹ فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں۔