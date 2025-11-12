پلاسٹک کے ذرات ہڈیاں کمزور کرکے توڑنے لگے: نئی تحقیق
چھوٹے پلاسٹک کے ذرات، جنہیں مائیکروپلاسٹکس کہا جاتا ہے، ہمارے جسم کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور یہ ہڈیوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ذرات ایک دانے چاول سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ٹوتھ پیسٹ، کپڑوں اور کھانے پینے کی چیزوں میں موجود ہوتے ہیں۔
پچھلے مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ مائیکروپلاسٹکس انسانی صحت پر کئی طرح کے منفی اثرات ڈال سکتے ہیں، جیسے ہاضمہ، سانس اور تولیدی نظام کی خرابی، اور یہاں تک کہ کولن یا پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔
نیویارک پوسٹ کے مطابق حال ہی میں برازیل کے سائنسدانوں نے اس سلسلے میں ایک نئی تحقیق کی ہے جس میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ مائیکروپلاسٹکس ہڈیوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور وہاں کے خلیوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہڈیوں میں موجود مخصوص خلیے، جنہیں اوسٹیوکلاسٹ کہا جاتا ہے، ہڈیوں پر یہ ذرات برا اثر ڈال سکتے ہیں۔
ہمارے جسم میں اوسٹیوکلاسٹ خلیے پرانی یا خراب ہڈی کو توڑ کر نئی ہڈی بنانے میں مدد دیتے ہیں، لیکن اگر یہ خلیے مائیکروپلاسٹکس سے متاثر ہوں تو ہڈیوں کا قدرتی مرمت کرنے کا یہ عمل رک سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ہڈیاں کمزور ہوسکتی ہیں اور مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹنے کے خطرے سے دوچار ہوسکتی ہیں۔
تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مائیکروپلاسٹکس صرف سطحی اثر نہیں ڈالتے بلکہ ہڈی کی گہرائی میں یعنی بون میرو تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں یہ خلیوں کے میٹابولزم کو متاثر کر کے ہڈیوں کی مضبوطی کم کر سکتے ہیں۔ سائنسدان اب چوہوں کی ہڈیوں پر تجربات کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اثرات انسانوں پر کس حد تک لاگو ہو سکتے ہیں۔
یہ دریافت ایک اہم فکری لمحہ ہے کیونکہ دنیا میں بڑھتی ہوئی عمر، موٹاپا، ذیابیطس اور کم فعال طرز زندگی کی وجہ سے اوسٹیوپوروسس جیسی ہڈیوں کی بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اگر مائیکروپلاسٹکس کو بھی ان بیماریوں میں ایک ممکنہ ماحولیات سے متعلق سبب کے طور پر دیکھا جائے تو یہ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس مسئلے پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
اسی دوران، مائیکروپلاسٹکس سے بچنے کے کچھ آسان طریقے موجود ہیں۔ پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنا، ری سائیکلنگ کا دھیان رکھنا اور ایسے مصنوعات کا انتخاب کرنا جو مائیکروپلاسٹکس نہ چھوڑیں، ہماری صحت اور ہڈیوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔