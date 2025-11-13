ترکی: اسکول کے پرنسپل نے طالب علم کو سیڑھیوں سے دھکیل دیا

ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔
شائع 13 نومبر 2025 03:59pm
ترکی کے شہر منیسا میں ایک اسکول پرنسپل کو 13 سالہ طالب علم کو بے رحمی سے سیڑھیوں سے دھکیلنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اسکول کی سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پورے ملک میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔

تفصیلات کے مطابق منیسا کے ضلع تورگتلو کے ایک سرکاری مڈل اسکول میں پیش آنے والے اس واقعے میں اسکول کے پرنسپل نے طالب علم کو زبردستی سیڑھیوں سے دھکیل دیا بتایا گیا ہے کہ وہ طالبِ عمل آٹزم کا شکار بھی ہے۔ ویڈیو میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ پرنسپل نے بچے کو سیڑھیوں سے دھکیل کر نیچے گرایا، جس کے نتیجے میں بچہ زخمی ہو گیا۔

ترکی کی حکومت نے فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لیا اور اسکول کے پرنسپل کو عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیرِ عدلیہ بیکیر بوزداغ نے اس واقعے کے بعد ایک بیان میں کہا کہ ”کسی بھی کمزور فرد کے ساتھ بدسلوکی ناقابلِ برداشت ہے اور ایسا عمل کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔“

انہوں نے مزید کہا کہ ایسے اقدامات پر فوری کارروائی کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اسکول میں تعلیم کے ماحول میں تشویش یا خوف کا عنصر نہ ہو۔

