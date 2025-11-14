دوسرا ون ڈے: پاکستان کا سری لنکا کے خلاف پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ

پاکستان کی جانب سے پلیئنگ الیون میں آج دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔
ویب ڈیسک
شائع 14 نومبر 2025 02:49pm
کھیل

پاکستان نے آج دوسرے ون ڈے میں سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے دوسرے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

آج کے میچ میں شاہین شاہ آفریدی کی جگہ کپتانی سلمان علی آغا کے سپرد کی گئی ہے۔ شاہین شاہ آفریدی انجری کے باعث آج پلیئنگ الیون کا حصہ نہیں ہیں۔

دوسرے ون ڈے میں آج پاکستانی پلیئنگ الیون میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ فہیم اشرف اور شاہین آفریدی کی جگہ ابرار احمد اور وسیم جونیئر کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔

AAJ News Whatsapp

یاد رہے کہ پہلے ون ڈے میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو 6 رنز سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کی تھی۔

rawalpindi

faheem ashraf

Pakistan Cricket Team

shaheen afridi

pakistan vs sri lanka

PAKISTAN CRICKET BOARD (PCB)

Pak vs SL

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین