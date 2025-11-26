دھرمیندر نے 6 بچوں کے لیے وراثت میں کیا چھوڑا؟
بالی ووڈ کے مشہور اداکار دھرمیندر 89 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوگئے، دھرمیندر اپنی فلموں اور کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب کاروباری شخصیت بھی تھے۔ ان کی وراثت میں 3 ارب 35 کروڑ بھارتی روپے، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 11 ارب 56 کروڑ روپے ہے کی دولت، لگژری گاڑیاں، ایک شاندار لوناولا میں 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس اور مختلف کاروبار شامل ہیں۔ ان کا خاندان بھی ان کی کامیابی اور وراثت کو آگے بڑھا رہا ہے۔
دھرمیندر کا 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس لوناولا میں واقع ہے، جہاں وہ ممبئی کی ہلچل سے دور، سکون کی زندگی گزارنے کا لطف اٹھاتے تھے۔ یہ پراپرٹی جدید سہولتوں سے مزین تھی۔
دھرمیندر کی گاڑیوں کے ساتھ محبت بھی کسی سے چھپی نہیں تھی۔ ان کے پاس کئی لگژری گاڑیاں تھیں۔ ان کی گاڑیوں کا مجموعہ ایک ایسا بیانیہ تھا جو ایک شخص کی پرانی یادوں اور جدید لذتوں کا سنگم تھا۔
دھرمیندر کو اپنی فنی شہرت کو کاروباری مواقع میں بدلنے کا کمال حاصل تھا۔ انہوں نے 2015 میں اپنی پہلا ریسٹورنٹ، گرم دھرم ڈھابا، نیو دہلی میں کھولا اور پھر 2022 میں ہی مین ریسٹورنٹ کا آغاز کیا۔
دھرمیندر نے 1983 میں ویجیتا فلمز کی بنیاد رکھی، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں، سنی اور بابی دیول، کو بالی ووڈ میں متعارف کرایا۔ سنی نے بیتاب (1983) سے انڈسٹری میں قدم رکھا، جب کہ بابی نے فلم بارش (1995) میں اپنی پہلی پرفارمنس دکھائی ۔ 2019 میں، دھرمیندر نے اپنے پوتے کرن دیول کو پل پل دل کے پاس کے ذریعے فلم انڈسٹری میں متعارف کرایا۔
دھرمیندر کا اندازہ لگایا گیا نیٹ ورک 335 کروڑ بھارتی روپے تک ہے، جو ان کے کامیاب فلم کیریئر اور ذہین کاروباری فیصلوں کا نتیجہ تھا۔
ان کی کاروباری ترقی کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنے فارم ہاؤس کے قریب 12 ایکڑ پر ایک 30 کوٹھیوں کا ریزورٹ بنائیں، جس میں ان کا ایک مشہور ریسٹورنٹ چین کے ساتھ شراکت داری میں کھولنے کا ارادہ بھی تھا۔
دھرمیندر نے صرف ایک شاندار فلمی کیریئر نہیں بنایا بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی ایک مضبوط بنیاد فراہم کی، جس کی بدولت ان کے بچے اور پوتے آج بھی ان کی وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سنی، بابی، اور کرن دیول کی موجودگی بولی وڈ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ دھرمیندر کا اثر آنے والی نسلوں تک پھیل چکا ہے۔