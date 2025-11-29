اکشے کھنہ نے اپنے مداحوں کی منافقت بے نقاب کردی
اکشے کھنہ نے اپنی آنے والی فلم دھُرندھر کے حوالے سے ایک فین کی تند و تیز پوسٹ کو اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر شیئر کر کے آن لائن بحث چھیڑ دی ہے۔
اس پوسٹ میں فین نے سنیئر اداکار اکشے کھنہ کی تصویر کے ساتھ ایک ٹویٹ کیا، ”جب وہ فلم میں ہیرو تھے، تب کوئی بھی فلم دیکھنے نہیں گیا۔ اب سب ‘لیجنڈ، لیجنڈ‘ چلا رہے ہیں۔“
اکشے کھنہ کا یہ پوسٹ ری شیئر کرنا سوشل میڈیا پر بحث کا سبب بن گیا، جہاں بہت سے لوگوں نے ان کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ وہ حقیقت کو کھل کر سامنے لے آئے ہیں۔
خاص طور پر ایسے وقت میں جب دھُرندھر کے پوسٹر کا پہلا شدت پسند منظر سامنے آیا تھا، جس میں اکشے کھنہ خون آلود شرٹ اور چہرے کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے اور فلم کے متعلق متوقع شدت و تجسس میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔
یہ پوسٹر اکشے کھنہ کے اس کردار کو دکھاتا ہے جس میں ان کے کردار کی شدت اور خطرناک نوعیت کی جھلکیاں ملتی ہیں۔
دھُرندھر ایک اسپائی تھرلر ہے جو خفیہ مشنوں میں کام کرنے والے مردوں کی زندگیوں سے جڑی کہانیوں پر مبنی ہے۔ فلم میں رحمٰن ڈکیت کا کردار اکشے کھنہ نبھا رہے ہیں، رنویر سنگھ خلجی بننے والے بھارتی جاسوس کے روپ میں سامنے آئیں گے جبکہ چوہدری اسلم کا کردار سنجے دت ادا کررہے ہیں۔ فلم کی ہدایت کاری، پروڈکشن اور تحریر ایڈیٹیا دھار نے کی ہے، جبکہ جیو اسٹوڈیوز اور بی 62 اسٹوڈیوز اس کے پیش کنندہ ہیں۔
دھُرندھر 5 دسمبر 2025 کو بھارتی سینما گھروں میں ریلیز ہونے جارہی ہے۔