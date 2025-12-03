بالی وڈ اداکار انوپم کھیر 9 لاکھ فالوورز سے محروم، معاملہ کیا ہے؟
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کئی مشہور شخصیات سمیت عام صارفین کی جانب سے فالوورز کی تعداد میں اچانک کمی کے حوالے سے شکایات سامنے آرہی ہیں۔
بالی ووڈ کے مشہور اداکار انوپم کھیر نے بھی اس سلسلے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ ’گزشتہ 15 دنوں کے دوران ان کے تقریباً 9 لاکھ فالوورز غائب ہو گئے ہیں‘۔
انوپم کھیر نے اپنی پوسٹ میں ایکس کے سربراہ ایلون مسلک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہا کہ ’میں اس کمی کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، یہ میرا مشاہدہ ہے کوئی باقاعدہ شکایت نہیں‘۔
ڈونلڈ ٹرمپ اپڈیٹ کے نام سے موجود ایک اکاؤنٹ نے بھی کچھ اسی طرز کا اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ’کچھ تو گڑ بڑ ہے، میں 15 روز میں دو ہزار فالوورز سے محروم ہوچکا ہوں‘۔
مشہور گلوکار جسٹن بیبر کے اکاؤنٹ پر اس وقت تقریباً 90 ملین فالوورز ہیں۔
جسٹن بیبر کے ایک فین نے ان کے بھی فالوورز کی کمی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ’آخری دفعہ جب میں نے دیکھا تھا تو انکے فالوورز کی تعداد 95 ملین تھی‘۔
واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر مشہور برانڈز اور شخصیات کی مقبولیت بڑھانے کے لیے مختلف کمپنیاں عموماً ایسے اکاؤنٹس کا استعمال کرتی ہیں جن کی جعلی شناخت ہوتی ہے، انہیں’بوٹس‘ جاتا ہے۔
بہت سے برانڈز اور شخصیات اپنی مقبولیت میں اضافے اور زیادہ فالوورز دکھانے کے لیے ان کمپنیوں کی خدمات حاصل کرتی ہیں۔
انوپم کھیر کے پیغام کے جواب میں بھارت کے مشہور فیکٹ چیکر محمد زبیر نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ’فالوورز میں سے بوٹس اکاؤنٹس ہٹا دیے گئے ہیں‘۔
ایکس کی ‘بوٹ کلین اپ’ مہم
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے اکتوبر میں’بوٹ کلین اَپ‘ مہم کے تحت لاکھوں جعلی اور غیر فعال اکاؤنٹس کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔
ایکس انتظامیہ کے مطابق یہ بوٹ کلین اپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ صارفین کی فالوور لسٹ حقیقی اکاؤنٹس پر مشتمل ہو، اور اس میں خودکار (بوٹ) اکاؤنٹس شامل نہ ہوں۔ اکتوبر 2025 میں ایکس نے 1.7 ملین بوٹس کو ‘تھریڈز’ سے ہٹایا تھا۔
ایکس کے ہیڈ آف پروڈکٹ نیکیتا بیر نے اعلان کیا تھا کہ ’ایکس نے 1.7 ملین خودکار اکاؤنٹس کو ریپلائی تھریڈز سے ہٹایا ہے‘۔
یہ اقدام کئی ماہ سے صارفین کی جانب سے ’ریپلائی اسپیم‘ کی بڑھتی ہوئی شکایات کے بعد اٹھایا گیا، جو ٹرینڈنگ موضوعات اور وائرل پوسٹس کے نیچے گفتگو کو متاثر کرتا رہا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ کمپنی اب ڈائریکٹ میسجز میں موصول ہونے پیغامات پر’بوٹ اکاؤنٹس‘ کے خلاف کارروائی کرے گی۔
یہ اقدام ایلون مسک کی جانب سے پلیٹ فارم کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد بوٹس کے خلاف سب سے بڑی کارروائیوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد پلیٹ فارم کی شفافیت اور صارفین کا اعتماد برقرار رکھنا ہے۔
ایکس پر فالوورز میں کمی کا سامنا کرنے والوں میں انوپم کھیر یا عام صارفین ہی شامل نہیں بلکہ کئی دیگر شخصیات بھی فالوورز سے محروم ہوئے ہیں۔
ایکس کے فیچر ’گروک‘ کے مطابق کئی مشہور عالمی شخصیات، جن میں جسٹن بیبر، ریانا، کیٹی پیری، ٹیلر سوئفٹ اور کرسٹیانو رونالڈو جیسے بڑے نام شامل ہیں، اس مہم سے متاثر ہوئے ہیں۔
پلیٹ فارم کے مالک ایلون مسک کی جانب سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ یہ اقدام بھی ایکس کی بوٹ اکاؤنٹس کے خلاف جاری مہم کا ہی حصہ ہے۔