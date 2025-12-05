DG ISPR Ahmed Sharif Breaks Silence | Clarifies ’Traitor‘ Allegations Imran Khan |6PM News Headlines

DG ISPR Ahmed Sharif Breaks Silence | Clarifies 'Traitor' Allegations Imran Khan |6PM News Headlines
Published 05 Dec, 2025 06:30pm
ویڈیوز
DG ISPR Ahmed Sharif Breaks Silence | Clarifies ’Traitor‘ Allegations Imran Khan |6PM News Headlines
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین