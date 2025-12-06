ADB Approves $38.1M Loan for Pakistan | Agriculture, Education, Health

ADB Approves $38.1M Loan for Pakistan | Agriculture, Education, Health
Published 06 Dec, 2025 01:30pm
ویڈیوز
ADB Approves $38.1M Loan for Pakistan | Agriculture, Education, Health
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین