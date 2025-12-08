میئر کراچی کا گٹر کے ڈھکن اور اسٹریٹ لائٹس کے لیے ہر یو سی کو ایک لاکھ ماہانہ دینے کا اعلان
کراچی میں مین ہول کورز اور اسٹریٹ لائٹس کی ٹوٹ پھوٹ کے معاملے پر میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے گٹر کے ڈھکن اور اسٹریٹ لائٹس کے لیے ہر یوسی کو ایک لاکھ روپے ماہانہ دینے کا اعلان کردیا۔
نیپا سانحے کے بعد میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے شہر کے مختلف علاقوں میں مین ہول کورز اور اسٹریٹ لائٹس سے متعلق بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ہر یوسی کو ماہانہ ایک لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔
کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا کہ نئے نظام کے تحت ہر یونین کمیٹی کو پہلے ہی 5 لاکھ روپے دیے جاتے تھے، دی جانے والی رقم کا بنیادی مقصد گلی محلوں کے مسائل کو حل کرنا تھا۔
انہوں نے کہا کہ شہر کی بہت سی یوسیز نے دی جانے والی اس رقم کا درست استعمال کیا ہے، متعدد علاقوں سے رقم ناکافی ہونے اور تنخواہوں میں خرچ ہونے کی شکایات موصول ہوئیں۔
میئر کراچی نے کہا کہ ہم نے یہ معاملہ قیادت کے سامنے رکھا اور سندھ حکومت نے شیئر بڑھا کر 12 لاکھ روپے کیا ہے، یہ رقم روزمرہ مسائل کے حل کے لیے دی گئی مگر وہ نتائج حاصل نہ ہو سکے جن کی توقع تھی۔
مرتضیٰ وہاب نے مزید کہا کہ نیپا سانحے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر یونین کمیٹی کو ہر ماہ ایک لاکھ روپے دیے جائیں گے۔
میئر کراچی نے مزید کہا کہ اب دی جانے والی رقم صرف گٹر کے ڈھکنوں اور اسٹریٹ لائٹس کے لہے فراہم کی جائے گی، یہ رقم دسمبر سے ہر یونین کمیٹی کو جاری کی جائے گی تاکہ مسائل کو موثر حل کیا جا سکے۔