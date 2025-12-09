امریکا نے 2025 میں طلبا سمیت 85 ہزار ویزے منسوخ کیے، رپورٹ
ٹرمپ انتظامیہ نے اس سال جنوری سے اب تک 85 ہزار ویزے منسوخ کیے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں دگنے سے بھی زیادہ ہیں۔ ان ویزوں میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ ویزے بھی شامل ہیں، جن کی تعداد آٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ ویزے منسوخی کا عمل ایک وسیع حکومتی مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد ملک میں موجود تارکین وطن کو ہدف بنانا اور امریکہ میں داخلے کو سخت تر کرنا ہے۔
سی این این کا کہنا ہے کہ وزارتِ خارجہ کے عہدے دار کے مطابق، ویزے منسوخی کی تقریباً نصف تعداد ایسے جرائم کی وجہ سے ہوئی ہے جن میں ڈرائیونگ کے تحت نشہ، تشدد اور چوری جیسے واقعات شامل ہیں۔ باقی نصف کی وجوہات میں ویزے کی مدت ختم ہونا اور دہشت گردی کی حمایت کے الزامات شامل ہیں۔
اس حکومتی کارروائی سے آزادیِ رائے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کرنے والے غیر ملکی طلبہ کو خاص طور پر نشانہ بنایا اور ان پر یہودیوں کی مخالفت اور دہشت گردی کی حمایت کے الزامات لگائے ہیں۔
اکتوبر میں وزارتِ خارجہ نے ان طلبہ کے ویزے بھی منسوخ کیے جن پر چارلی کرک کی موت پر خوشی منانے کا شک تھا۔
حکومت نے مسلسل جانچ پڑتال کی پالیسی بھی نافذ کی ہے جس کے تحت امریکہ میں موجود 55 ملین سے زائد ویزا رکھنے والوں کی ہر وقت نگرانی کی جائے گی۔ ویزہ منسوخی کی وجوہات میں ویزے کی مدت کی خلاف ورزی، مجرمانہ سرگرمیوں، عوامی سلامتی کو خطرہ، دہشت گردی سے تعلق یا حمایت شامل ہیں۔
ٹرمپ کے موجودہ دورِ حکومت میں، ویزہ درخواست دہندگان کی جانچ پڑتال کے معیار کو بہت وسیع کر دیا گیا ہے۔ اب ہنر مند افراد کے لیے دیے جانے والے ‘ایچ۔ون بی’ ویزوں کی منظوری کے دوران ایسے افراد کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو آن لائن مواد کو سنبھالنے اور فیکٹ چیکنگ کا کام کرتے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے غیر ملکیوں کے ویزے روکنے کے سخت اصول بنائے ہیں جو امریکہ میں لوگوں کی آزادی کو محدود کرتے ہیں۔
جون میں وزارتِ خارجہ نے یو ایس ایمبیسیز کو ہدایت دی کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزہ کی جانچ میں ان کے سوشل میڈیا پروفائلز کا تجزیہ کریں، اور اگر آن لائن موجودگی محدود یا ناقابلِ رسائی ہو تو اسے ممکنہ خطرے یا خفیہ سرگرمی کے طور پر لیا جائے گا۔
اسی دوران، محکمہ برائے داخلی سلامتی نے بھی سخت اقدامات شروع کیے ہیں جن میں تارکین ملک کی گرفتاری اور بے دخلی کی مہم شامل ہے۔ اس انتظامیہ نے پناہ گزینوں کی آمد کو روک دیا ہے اور بائیڈن انتظامیہ کے دور میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کا دوبارہ جائزہ لینے کا اعلان کیا ہے۔
اس سال کی ابتدائی رپورٹس کے مطابق، امریکہ نے 19 ممالک سے سفر پر پابندی عائد کی ہے اور ابھی حال ہی میں ایک واقعے کے بعد ہوم لینڈ سیکریٹری کرسٹی نوم نے اس پابندی کی فہرست میں 30 سے 32 ممالک شامل کرنے کا انکشاف بھی کیا ہے۔ یہ پابندی کی خبر واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے ایک حملے کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں افغان نژاد ملزم ملوث تھا۔
یہ تمام اقدامات، ویزوں کی منسوخی اور بہت زیادہ سخت اقدامات، ملکی اور غیر ملکی سطح پر بحث اور مزید خدشات کا باعث بن رہے ہیں۔