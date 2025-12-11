روہت اور کوہلی کے سینٹرل کنٹریکٹ میں بڑی کمی کا امکان
انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان روہت شرما اور ویرات کوہلی کے سینٹرل کنٹریکٹ میں تنزلی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں سینئر کھلاڑی صرف ون ڈے فارمیٹ میں شرکت کر رہے ہیں، جس کے باعث ان کی کنٹریکٹ کیٹیگری اور معاوضے میں کمی متوقع ہے۔
بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) اپنے نمایاں کھلاڑیوں کو چار مختلف کیٹیگریز میں سینٹرل کنٹریکٹ فراہم کرتا ہے۔
رپورٹس کے مطابق اپریل 2025 میں جاری ہونے والے نئے کنٹریکٹ سائیکل میں روہت اور کوہلی کو کیٹیگری میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔
دونوں کھلاڑی اے پلس کیٹیگری برقرار نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ وہ صرف ایک ہی فارمیٹ میں کھیل رہے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق محدود میچز کھیلنے کی وجہ سے دونوں کھلاڑیوں کی میچ فیس اور مجموعی آمدن متاثر ہوگی۔
اے پلس کیٹیگری کے کرکٹرز کو سالانہ 7 کروڑ بھارتی روپے ملتے ہیں، جبکہ اے کیٹیگری میں جانے کی صورت میں روہت شرما اور ویرات کوہلی کی سالانہ فیس کم ہو کر 5 کروڑ روپے رہ جائے گی۔ اس طرح ان کے کنٹریکٹ میں تقریباً 2 کروڑ بھارتی روپے کمی متوقع ہے۔