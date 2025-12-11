ٹی 20 ورلڈ کپ سے پہلے ٹیمیں کتنے میچز کھیلیں گی؟ شیڈول سامنے آگیا
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ٹی 20 ورلڈکپ 2026 سے قبل فل ممبر ٹیموں کی تیاریاں حتمی مرحلے میں داخل ہوگئیں۔
کرکٹ کی ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق ٹی 20 ورلڈکپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا کی مشترکہ میزبانی میں شروع ہو رہا ہے۔ جس میں پہلی بار 20 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔
ٹی 20 ورلڈ کپ کے انعقاد میں اب دو ماہ سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے اور تمام ٹیمیں میگا ایونٹ کی بھرپور تیاری کر رہی ہیں۔
ٹورنامنٹ سے قبل آئی سی سی کی فل ممبر ٹیمیں کتنے ٹی 20 میچز کھیلیں گی، اس کی تفصیل سامنے آ گئیں تاہم میگا ایونٹ سے قبل اب کسی فل ممبر کی مزید کسی سیریز کا امکان ختم ہوگیا ہے۔
پاکستان ٹیم ٹی 20 ورلڈکپ سے قبل 6 میچز کھیلے گی، جنوری میں پاکستان ٹیم کے 3 میچز سری لنکا میں اور 3 ہوم گراؤنڈ پر آسٹریلیا کے ساتھ ہوں گے۔
دوسری جانب افغانستان، بنگلا دیش ، آئر لینڈ اور زمبابوے ٹی 20 ورلڈکپ سے قبل کوئی میچ نہیں کھیلیں گے۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف 3 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنا ہیں اور انگلینڈ نے سری لنکا میں 3 ٹی 20 میچز جنوری میں کھیلنا ہیں۔
بھارت کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر پانچ ٹی 20 میچز کی سیریز کھیل رہی ہے، بھارت کی ٹیم جنوری میں نیوزی لینڈ کے ساتھ5 ٹی 20 میچز کی ہوم سیریز کھیلے گی جب کہ جنوبی افریقا بھارت میں سیریز کھیل رہی ہے، تین ٹی 20 میچز کے لیے ویسٹ انڈیز ٹیم جنوبی افریقا کا دورہ کرے گی۔
دسمبر جنوری میں بھارتی ٹیم سب سے زیادہ 10 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گی، جنوبی افریقا کی ٹیم کو 8 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے کا موقع مل رہا ہے جب کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی 20 ورلڈکپ سے قبل 6 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گی۔
میزبان سری لنکن کرکٹ ٹیم بھی ہوم گراونڈ پر 6 میچز کھیلے گی اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 5 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گی۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کو تین، تین ٹی 20 میچز مل رہے ہیں۔