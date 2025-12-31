سردیوں میں مسلسل چھینک سے پریشان ہیں؟ یہ 5 گھریلو نسخے آزمائیں
سردیوں کے موسم میں اکثر لوگ چھینکوں اور ناک بہنے کو صرف عام زکام سمجھ لیتے ہیں، لیکن ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ یہ علامات کبھی کبھار الرجی، خشک ہوا یا ہڈیوں کے مسائل کی بھی نشانی ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ مسئلہ بڑھ جائے تو شدید سر درد، ناک میں جلن اور بلغم کے جمع ہونے جیسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔
سردیوں میں ہوا خشک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناک کی اندرونی پرت اپنی نمی کھو دیتی ہے۔ خشک ہوا اور فضائی آلودگی پھیپھڑوں میں انفیکشن پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے آنکھوں اور ناک میں پانی، خارش اور جلن جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور نیند میں خلل بھی آ سکتا ہے۔
سرد ہوا کے براہِ راست اثر سے بچنے کے لیے ناک کو صاف کپڑے یا ماسک سے ڈھانپیں۔
صبح و شام گرم پانی کی بھاپ سے سانس لیں، یہ ناک کو نم رکھتی ہے اور جلن کم کرتی ہے۔
سونے سے پہلے ناک میں تل کے تیل کے دو قطرے ڈالیں تاکہ انفیکشن کا خطرہ کم ہو۔
رات کو ہلدی والا دودھ پینے سے جسم کی قوت مدافعت بڑھتی ہے اور اندرونی گرمی برقرار رہتی ہے۔
روزانہ کچھ وقت دھوپ میں گزاریں تاکہ جسم کو وٹامن ڈی ملے۔ وٹامن سی سے بھرپور کھٹے پھل کھائیں، جو جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔
گھر اور ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھیں تاکہ دھول اور دیگر ذرات الرجی میں اضافہ نہ کریں۔
چھینکیں صرف زکام کی علامت نہیں، بلکہ الرجی، خشک ہوا یا ماحول کی آلودگی کی بھی نشانی ہو سکتی ہیں۔ گھریلو تدابیر اپنانے اور غذائی احتیاط کرنے سے آپ سردیوں میں اپنے پھیپھڑوں اور ناک کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔