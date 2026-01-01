سال کے پہلے دن سونا سستا، قیمتوں میں اچانک بڑی کمی
ملک میں سال کے پہلے روز سونے کی قیمت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد فی تولہ اور دس گرام سونے کی نئی قیمتیں کم سطح پر آ گئی ہیں۔
کاروباری ہفتے کے چوتھے روز فی تولہ سونے کی قیمت میں 2400 روپے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد سونا 4 لاکھ 54 ہزار 562 روپے کی سطح پر آ گیا ہے۔
اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت میں 2058 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد دس گرام سونا 3 لاکھ 89 ہزار 713 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں کمی دیکھی گئی، جہاں فی اونس سونا 24 ڈالر سستا ہو کر 4322 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گیا ہے۔
گزشتہ برس کے اختتام پر سونے کی فی تولہ قیمت 4لاکھ 56 ہزار 962 روپے ریکارڈ کی گئی جبکہ 2024 کے اختتام پر مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 2 لاکھ 72 ہزار 600روپے فی تولہ رہی تھی۔
اس طرح 2025میں فی تولہ سونا ایک لاکھ 84ہزار 362 روپے مہنگا ہوا۔