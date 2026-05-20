ساہیوال: سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی ،تخریب کاری کابڑا منصوبہ ناکام

کالعدم تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے والا خطرناک دہشت گرد گرفتار
ویب ڈیسک
شائع 20 مئ 2026 10:22am
پاکستان

ساہیوال میں محکمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی) نے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتے ہوئے مبینہ تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ کارروائی کے دوران کالعدم تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ایک خطرناک دہشت گرد کو گرفتار کرلیا گیا۔

سی ٹی ڈی حکام کے مطابق گرفتار دہشت گرد کے قبضے سے 3 کلو دھماکہ خیز مواد، تیار شدہ الیکٹرک سرکٹ، ڈیٹونیٹر، بیٹریاں، اسلحہ اور نقدی برآمد ہوئی ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ ملزم خیبر پختونخوا کے علاقے تحصیل باڑہ سے ساہیوال تخریب کاری کی غرض سے آیا تھا۔ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔

سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا ہے جبکہ اس سے مزید تفتیش جاری ہے تاکہ ممکنہ سہولت کاروں اور نیٹ ورک کے دیگر افراد تک پہنچا جا سکے۔

punjab Sahiwal CTD ACTION Counter Terrorism Department (CTD)
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین