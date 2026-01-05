بنگلہ دیش کا بھارت میں کھیلنے سے انکار: ٹی 20 ورلڈ کپ شیڈول میں تبدیلی پر غور
ٹی 20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی جانب سے بھارت میں کھیلنے سے انکار کے بعد انٹرنینشل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ورلڈ کپ کے شیڈول میں تبدیلی پر غور شروع کردیا ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کی جانب سے بھارت میں ٹی 20 ورلڈکپ کھیلنے سے باضابطہ انکار کے بعد آئی سی سی نے ورلڈ کپ کے شیڈول میں تبدیلی پر غور شروع کردیا۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) نے ٹی 20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا باضابطہ اعلان کردیا۔ بی سی بی کے ترجمان کے مطابق بنگلہ دیشی ٹیم کو سیکیورٹی خدشات کے باعث ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
ترجمان بی سی بی نے بتایا کہ ٹیم بھارت نہ بھیجنے کے معاملے پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں حکومت سے مشاورت کے بعد ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں اور آفیشلز کے تحفظ کے لیے یہ قدم اٹھانا ناگزیر ہے۔
بی سی بی کے مطابق موجودہ حالات میں بنگلہ دیشی ٹیم ٹورنامنٹ کے لیے بھارت کا سفر نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے آئی سی سی کو باضابطہ طور پر درخواست کی گئی ہے کہ بنگلہ دیش ٹیم کے میچز کسی دوسرے ملک میں منتقل کیے جائیں۔
ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کے فیصلے کے بعد آئی سی سی ورلڈ کپ کے شیڈول اور میچ وینیوز میں ممکنہ تبدیلیوں پر غور کر رہی ہے تاہم حتمی فیصلہ بعد میں متوقع ہے۔