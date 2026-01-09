وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کراچی پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کراچی پہنچ گئے جہاں صوبائی وزیرِ سندھ سعید غنی نے ان کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے کارکنوں کی بڑی تعداد ان کے استقبال کے لیے پہنچی جنہوں نے نعروں کے ساتھ وزیراعلیٰ کا خیرمقدم کیا۔
اس موقع پر صوبائی وزیر سعید غنی نے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کو اجرک اور سندھی ٹوپی پہنائی۔ وزیراعلیٰ نے اس محبت بھرے استقبال پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کارکنوں کے جذبات کو سراہا۔
ایئرپورٹ سے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی ریلی کی صورت میں روانہ ہوئے، جس میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔
ذرائع کے مطابق ائیرپورٹ سے وہ انصاف ہاؤس پہنچیں گے، جہاں پارٹی کے مرکزی و صوبائی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے اور موجودہ سیاسی صورتحال سمیت تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
ذرائع کا کہنا ہے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی آمد پر پی ٹی آئی کارکنان کی آمد سے شارع فیصل پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے۔
انہوں نے کراچی آنے سے قبل ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ تین روزہ دورے پر سندھ جا رہا ہوں، اتوار کو مزارِ قائد پر جلسہ ہوگا جہاں ہم کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے۔
ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی کراچی کے لیے پی آئی اے کی پرواز سے روانہ ہوگئے ہیں، صوبائی کابینہ کے ارکین بھی وزیراعلی سہیل آفریدی کے ہمراہ موجود ہیں۔
سہیل آفریدی نے نجی ایئرلائن کی پرواز سے کراچی آنا تھا تاہم پرواز کی روانگی میں تاخیر کے باعث فلائٹ تبدیل کی گئی۔
اپنے ویڈیو پیغام میں سہیل آفریدی نے کہا کہ سندھ کے عوام بھرپور تیاری کریں اور اسٹریٹ موومنٹ میں ساتھ دیں۔
سندھ کے دورے کے موقع پر جاری پیغام میں سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام سندھ کے کونےکونے تک پہنچاؤں گا۔
سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ اتوار ساڑھے 4 بجے کراچی میں مزار قائد پر شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے۔
ذرائع نے بتایا کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کراچی کے دورے کے دوران مختلف شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے، سہیل آفریدی پہلے انصاف ہاوس جائیں گے، کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کریں گے اور کل حیدرآباد روانہ ہوں گے جبکہ اتوار کو مزار قائد پر جلسے کریں گے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی بلدیہ ٹاون میں استقبالیہ میں شرکت کریں گے، اور تاجر رہنماؤں سے ملاقات بھی متوقع ہے۔
ذرائع کے مطابق کراچی کے تاجروں نے سہیل آفریدی سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
دوسری جانب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی کراچی روانگی سے قبل نجی ایئر لائن کی پرواز تاخیر کا شکار ہوگئی تھی۔
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد سے کراچی آنے والی پرواز جان بوجھ کر لیٹ کی گئی، پرواز نے صبح 9 بجے روانہ ہونا تھا، پرواز اب ساڑھے 12 بجے اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔