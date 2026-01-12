ایشیز سیریز کے دوران شراب نوشی، انگلش کرکٹرز پر پابندیوں کا فیصلہ
ایشیز میں کثرت سے شراب نوشی کے بعد انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ (ای سی بی) نے انگلش کرکٹرز پر کرفیو لگانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔
برطانوی میڈیا کے مطابق بورڈ کھلاڑیوں کے لیے کرفیو اور دیگر نظم و ضبط کے اقدامات پر غور کر رہا ہے تاکہ سری لنکا کے دورے اور ٹی 20 ورلڈ کپ کے دوران ٹیم کے رویے پر قابو پایا جا سکے۔
ذرائع کے مطابق بورڈ اب کھلاڑیوں کی نگرانی سخت کرے گا اور ممکنہ طور پر دورہ سری لنکا میں تین ون ڈے اور اتنے ہی ٹی 20 میچز کے دوران کرفیو نافذ کیا جائے گا۔
ایشیز سیریز میں انگلینڈ، جس کی قیادت بین اسٹوکس کر رہے تھے، پانچ میچوں کی سیریز 4-1 سے ہار گیا۔ ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں نے کئی مواقع پر کیسینوز کا دورہ کیا اور شراب نوشی کا سلسلہ پورے ٹور کے دوران جاری رہا۔
برسبین کے دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کے درمیان کھلاڑی چھ دن تک مسلسل مشروبات میں مشغول رہے، جسے میڈیا نے ”سٹگ ڈو“ کے مترادف قرار دیا۔
رپورٹس میں کہا گیا کہ اوپننگ بیٹر بین ڈیکیٹ نوسا میں شدید نشے کی حالت میں کیمرے میں نظر آئے۔ ایشیز ختم ہونے کے بعد او ڈی آئی کپتان ہیری بروک نیوزی لینڈ میں نائٹ کلب میں داخلے سے منع کیے جانے پر ایک باؤنس کے ساتھ تلخ جھگڑے میں ملوث ہو گئے۔
ای سی بی کی جانب سے اس کرفیو کو نافذ کرنا پہلا موقع نہیں ہوگا۔ پہلے یہ 2017-18 ایشز کے دوران جونہی بیئر اسٹو اور کیمرون بینکرافٹ کے درمیان جھڑپ ہوئی، اور اس سے پہلے بین اسٹوکس کے برسٹل میں نائٹ کلب کے واقعے کے بعد بھی کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ بین اسٹوکس نے 2022 میں کپتان بننے کے بعد کرفیو ختم کر دیا تھا۔
انگلینڈ ٹی 20 ورلڈ کپ میں گروپ سی میں بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز، نیپال اور اٹلی کے ساتھ شامل ہے اور 8 فروری کو وانکھیڑے اسٹیڈیم، ممبئی میں نیپال کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ بورڈ کا مقصد سخت نظم و ضبط کے ذریعے ٹیم کی کارکردگی اور رویے میں بہتری لانا ہے۔