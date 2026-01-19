سندھ پولیس کے 6 اہلکاروں کی لڑکی سے اجتماعی زیادتی
سندھ کے شہر ٹُھل میں لڑکی آسیہ کھوسو سے اجتماعی زیادتی کے کیس میں ایس ایس پی جیکب آباد کی جانب سے کی گئی تحقیقات میں چھ پولیس اہلکاروں کے ملوث ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے، جس کے بعد تمام اہلکاروں کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا۔
ایس ایس پی کے مطابق متاثرہ لڑکی کی دادی کی درخواست پر آرڈی 44 تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا جبکہ انکوائری رپورٹ میں پولیس اہلکاروں کی اجتماعی زیادتی ثابت ہوئی۔
نامزد ملزمان میں اے ایس آئی محراب سندرانی، ہیڈ کانسٹیبل عبدالنبی سامت، اور چار سپاہی غلام یاسین جکھراڻي، خادم حسین جکھراڻي، میر حسن بمبل اور برکت جکھراڻي شامل ہیں۔
ایس ایس پی جیکب آباد کا کہنا ہے کہ تمام ملوث اہلکاروں کو گرفتار کرلیا گیا ہے اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
دوسری جانب آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی لاڑکانہ محمد کلیم ملک نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کرلی ہے۔