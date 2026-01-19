پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت عمران خان سے ملاقات سے مشروط کردی

بانی سے ملاقات کے بعد ہی شرکت کا حتمی فیصلہ کریں گے، گوہر علی خان
ویب ڈیسک
شائع 19 جنوری 2026 12:46pm
پاکستان

پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت کو بانی عمران خان سے ملاقات سے مشروط کر دیا ہے۔

چئیرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ 26 ویں آئینی ترمیم پر پارٹی کے شدید تحفظات ہیں، جس کی وجہ سے پارٹی نے پہلے بھی کمیشن کے اجلاس میں شرکت نہیں کی اور کمیٹیوں کا بائیکاٹ کیا۔

گوہر علی خان نے مزید کہا کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن جو جاری ہوا، وہ بہتر ہوا، اور توقع ہے کہ سینیٹ میں بھی جلد اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا۔

چئیرمین پی ٹی آئی نے واضح کیا کہ بانی عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اور پارٹی اس معاملے پر اپنا موقف باضابطہ طور پر پیش کرے گی۔

pti

meeting

judicial commission

Barrister Gohar Ali Khan

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین