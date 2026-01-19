سونا ایک بار پھر چمک اُٹھا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

عالمی مارکیٹ سونے کی قیمت  75 ڈالر سے بڑھ کر 4670 ڈالر فی اونس ہو گئی
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 19 جنوری 2026 03:22pm
کاروبار

عالمی اور مقامی مارکیٹ میں میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 7 ہزار 5 سو روپے کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 7 ہزار 500 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ جس کے بعد فی تولہ سونا 4 لاکھ 89 ہزار 362 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔

۔

اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 6 ہزار 431 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 10 گرام سونا 4 لاکھ 19 ہزار 549 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔

دوسری جانب بین اقوامی مارکیٹ سونے کی قیمت  75 ڈالر کے اضافے کے ساتھ 4 ہزار 6 سو 70 ڈالر فی اونس ہو گئی ہے۔

Gold rates Pakistan

gold rate increase

gold world market

10 Gram Gold

per tola gold

gold 10 gram

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین