سونا ایک بار پھر چمک اُٹھا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
عالمی مارکیٹ سونے کی قیمت 75 ڈالر سے بڑھ کر 4670 ڈالر فی اونس ہو گئی
عالمی اور مقامی مارکیٹ میں میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 7 ہزار 5 سو روپے کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 7 ہزار 500 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ جس کے بعد فی تولہ سونا 4 لاکھ 89 ہزار 362 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 6 ہزار 431 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 10 گرام سونا 4 لاکھ 19 ہزار 549 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔
دوسری جانب بین اقوامی مارکیٹ سونے کی قیمت 75 ڈالر کے اضافے کے ساتھ 4 ہزار 6 سو 70 ڈالر فی اونس ہو گئی ہے۔
