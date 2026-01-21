ٹی 20 ورلڈ کپ: پاکستان کا 15 رکنی اسکواڈ فائنل، بابر اعظم جگہ بنانے میں کامیاب
آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا 15 رکنی اسکواڈ حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سلیکشن کمیٹی نے مشاورت مکمل کرلی ہے اور جلد اس اسکواڈ کا باضابطہ اعلان متوقع ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق کپتان بابر اعظم ایک بار پھر سلیکٹرز کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں اور اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔
اسکواڈ کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فاسٹ بولر حارث رؤف اور وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کی ٹیم میں شمولیت مشکوک ہے، کیونکہ دونوں کی فٹنس اور دستیابی پر سوالات موجود ہیں۔ اس کے باوجود حتمی فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق وکٹ کیپر اور بیٹر خواجہ نافع کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔
ممکنہ اسکواڈ میں کپتان سلمان علی آغا کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، جبکہ صاحبزادہ فرحان اور صائم ایوب بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔
اس کے علاوہ فخر زمان، شاداب خان، فہیم اشرف، محمد نواز اور ابرار احمد کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
بیٹنگ لائن میں عثمان خان شامل ہوں گے جبکہ فاسٹ بولنگ کی ذمہ داری شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، عثمان طارق اور سلمان مرزا کو دیے جانے کا امکان ہے۔
ذرائع کے مطابق آل راؤنڈر وسیم جونیئر، عبدالصمد اور حسن علی کو ریزرو کھلاڑیوں کی فہرست میں رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ٹیم کو متبادل دستیاب ہو سکے۔
سلیکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ اسکواڈ کا انتخاب ٹیم کے توازن، حالیہ کارکردگی اور ورلڈ کپ کی کنڈیشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔
شائقین کرکٹ کی نظریں اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے باضابطہ اعلان پر جمی ہوئی ہیں، جس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ کون سے کھلاڑی ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور کن پر حتمی اعتماد کیا گیا ہے۔