ایران کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی، جوہری پروگرام بحال ہوا تو ایکشن لیں گے: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک بار پھر سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو اپنی جوہری سرگرمیاں بند کرنا ہوں گی، بصورت دیگر امریکا کارروائی سے گریز نہیں کرے گا۔
امریکی میڈیا سی این بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری سرگرمیاں بند کرنی چاہئیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران کا جوہری پروگرام بحال ہوا تو امریکا کارروائی کرے گا۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ ماضی میں امریکا کی جانب سے کی گئی کارروائی نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک دیا۔
صدر ٹرمپ کے مطابق اگر امریکا ایران کے ایٹمی نظام کو نشانہ نہ بناتا تو ایران دو ماہ کے اندر جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔
انٹرویو کے دوران امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش ترک کرنی چاہیے۔ تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران کے خلاف مزید کسی کارروائی کی نوبت نہیں آئے گی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران میں سڑکوں پر اندھا دھند لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن ان کی جانب سے فوجی کارروائی کی دھمکی کے بعد ایرانی حکام نے سینکڑوں افراد کو پھانسی دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔