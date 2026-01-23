کینیڈا اور یورپی ممالک کے غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے انکار پر ٹرمپ ناراض
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی سے ناراض ہو گئے ہیں اور کینیڈا کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت واپس لے لی ہے۔
کینیڈین وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ کینیڈا ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے اور امریکا پر انحصار نہیں کرتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کینیڈا امریکا کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی شناخت اور عوام و اداروں کی طاقت کی بدولت ترقی کر رہا ہے۔
دوسری جانب برطانیہ، فرانس اور آئرلینڈ نے بھی غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے کہا کہ بورڈ کا چارٹر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہیں ہے، اس لیے فرانس شمولیت اختیار نہیں کرے گا۔
ان فیصلوں سے واضح ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر غزہ امن بورڈ میں شمولیت کو لے کر اختلافات ہیں اور متعدد ممالک اپنی خارجہ پالیسی کے تحت محتاط رویہ اپنا رہے ہیں۔