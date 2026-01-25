بھارت امریکی معاشی پابندیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور
عالمی فورمز پر غیرجانبداری کا دعوی کرنے والا بھارت امریکی معاشی پابندیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔
انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیرِ خزانہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت پر عائد ٹیرف بدستور برقرار ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکا نے گزشتہ سال اگست میں بھارتی مصنوعات پر ٹیرف میں نمایاں اضافہ کیا تھا، جو بعض اشیا پر پچاس فیصد تک پہنچ گیا تھا۔
امریکی وزیرِ خزانہ کے مطابق امریکی ٹیرف پابندیوں کے نفاذ کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری میں کمی کی ہے، جسے واشنگٹن اپنی پالیسی کا عملی نتیجہ قرار دے رہا ہے۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بھارت پر عائد کیے گئے ٹیرف کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیرِ خزانہ کے مطابق بھارت پر تجارتی دباؤ برقرار رکھا گیا ہے اور اس کے مثبت نتائج دیکھے جا رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ امریکی اقدامات کے بعد بھارتی توانائی درآمدات میں تبدیلی آئی ہے، جس میں روسی تیل کی خریداری میں کمی شامل ہے۔