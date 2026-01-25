انڈر 19 ورلڈ کپ کا سپر سکس مرحلہ: پاک بھارت میچ کی تاریخ سامنے آگئی

انڈر 19 ورلڈ کپ کا سپر سکس مرحلہ: پاک بھارت میچ کی تاریخ سامنے آگئی
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) انڈر 19 ورلڈ کپ کی سپر سکس لائن اپ مکمل ہوگئی ہے جب کہ میگا ایونٹ کے سپر سکس مرحلے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سنسنی خیز میچ کی تاریخ بھی سامنے آگئی ہے، دونوں ٹیموں کے درمیان میچ یکم فروری کو کھیلا جائے گا۔
گزشتہ روز کھیلے گئے انڈر 19 ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے کے آخری میچ میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر گروپ بی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔
بھارت کی جانب سے آر ایس امبریش نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کیں جب کہ کپتان آیوش مہاترے نے نصف سنچری اسکور کر کے ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح بھارت نے گروپ مرحلے میں ناقابلِ شکست رہتے ہوئے ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔
گروپ مرحلے کے اختتام کے بعد سپر سکس مرحلے کی لائن اپ بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں گروپ اے اور ڈی کی 3،3 ٹیمیں سپر سکس گروپ ون جب کہ گروپ بی اور سی کی 3،3 ٹیمیں گروپ ٹو میں شامل ہیں، یوں کل 12 ٹیمیں اگلے مرحلے میں داخل ہوئی ہیں۔
ان 12 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، پاکستان، بھارت، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، بنگلادیش اور زمبابوے گروپ ون کا حصہ ہیں جب کہ گروپ 2 میں آسٹریلیا، سری لنکا، آئرلینڈ، افغانستان، ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقا شامل ہیں۔
گروپ سی میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی 2 بار کی چیمپئن پاکستان ٹیم سپر سکس مرحلے میں 2 پوائنٹس کے ساتھ داخل ہو رہی ہے جو اسے زمبابوے کے خلاف فتح کے نتیجے میں ملے۔
پاکستان ٹیم اپنا پہلا سپر سکس میچ 27 جنوری کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہرارے اسپورٹس کلب میں کھیلے گی جب کہ دوسرا اور اہم ترین میچ یکم فروری کو بھارت کے خلاف ہوگا۔
سیمی فائنل میں رسائی کے لیے پاکستان کو دونوں سپر سکس میچز جیتنا ناگزیر ہوگا۔
واضح رہے کہ سپر سکس مرحلے میں ہر ٹیم ناک آؤٹ مرحلے سے پہلے 2 میچز کھیلے گی اور ہر گروپ سے ٹاپ 2 ٹیمیں سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ سیمی فائنلز 3 اور 4 فروری کو جب کہ ٹورنامنٹ کا فائنل 6 فروری کو ہرارے اسپورٹس کلب میں کھیلا جائے گا۔