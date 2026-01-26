بھارت میں خطرناک وائرس: ٹی 20 ورلڈ کپ کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا

بھارتی ریاست مغربی بنگال میں وائرس کے 5 تصدیق شدہ کیسز سامنے آ چکے ہیں۔
ویب ڈیسک
شائع 26 جنوری 2026 09:19pm
کھیل

بھارت میں مہلک نیپا وائرس پھیلنے کی وجہ سے آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا ہے۔

رواں برس 7 فروری سے شروع ہونے والے ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کو بھارت میں نئے نیپا وائرس کے پھیلنے کے باعث خطرات کا سامنا ہے، جس نے اس میگا ایونٹ کے انعقاد پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔

بھارتی صحت حکام کے مطابق ریاست مغربی بنگال میں نیپا وائرس کے 5 تصدیق شدہ کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن کی حالت تشویشناک ہے جب کہ 100 سے زائد افراد کو قرنطینہ منتقل کردیا گیا اور حفاظتی تدابیر مزید سخت کردی گئی ہیں۔

اگر نیپا وائرس کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ورلڈ کپ کی تیاریوں، لاجسٹکس اور سیکیورٹی انتظامات پر سنگین اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔

نیپا وائرس نے ورلڈ کپ کی تیاریوں، لاجسٹکس اور سفری انتظامات کو غیر یقینی صورت حال سے دوچار کر دیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق وائرس کے پھیلنے پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا شیڈول متاثر ہوسکتا ہے۔

ICC T20 World Cup west bengal Nipah Virus T20 world cup 2026 ICC Men’s T20 World Cup 2026 Nipah Virus Cases Nipah Virus outbreak
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین