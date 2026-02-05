کمر درد سے نجات کے لیے سونے کی سب سے بہترین پوزیشن کیا ہے؟
صحت مند زندگی کے لیے خوراک کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، لیکن رات بھر کی پرسکون اور اچھی نیند بھی اتنی ہی اہم ہے، جو جسم اور دماغ کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔
نیند کے دوران ہمارا جسم خود کو دوبارہ فعال کرتا ہے اور توانائی حاصل کرتا ہے۔ اچھی نیند دماغی صحت، جذباتی سکون اور جسمانی فٹنس کے لیے ضروری ہے اور یہ یادداشت اور ذہنی صلاحیتوں کو بھی بہتر بناتی ہے۔
لیکن سونے کے دوران غلط پوزیشن نہ صرف نیند کی کوالٹی کو متاثر کرتی ہے، بلکہ پیٹھ کے درد اور دیگر مسائل کو بھی بڑھا سکتی ہے۔
خاص طور پر پیٹ کے بل سونے سے ریڑھ کی ہڈی اور گردن پر دباؤ پڑتا ہے، جو پٹھوں میں تناؤ اور سختی پیدا کرسکتی ہے۔
اگر ریڑھ کی ہڈی کو نیند کے دوران صحیح طور پر سپورٹ نہ ملے تو یہ پرانے پیٹھ کے مسائل کو بڑھا سکتا ہے یا نئے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔
پیٹھ کے درد سے بچاؤ کے لیے سونے کی بہترین پوزیشنز
پیٹھ کے بل سونا
پیٹھ کے بل سونے سے جسم کا وزن برابر تقسیم ہوجاتا ہے اور دباؤ والے نقاط کو کم کرتا ہے۔ گھٹنوں کے نیچے ایک تکیہ رکھنے سے ریڑھ کی ہڈی کا قدرتی خم برقرار رہتا ہے اور نچلی پیٹھ پر دباؤ کم ہوتا ہے۔
کروٹ پر سونا
کروٹ پر سونا ریڑھ کی ہڈی کے سیدھے ہونے کے لیے بہترین ہے۔ اگر گھٹنوں کے درمیان ایک نرم تکیہ رکھ لیا جائے تو ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے اور کولہوں اور نچلی پیٹھ پر دباؤ کم ہوتا ہے۔
فِیٹل پوزیشن (بچہ نما پوزیشن)
فِیٹل پوزیشن میں آپ ایک طرف لیٹ کر ٹانگیں موڑ کر جسم کے قریب لاتے ہیں۔ یہ پوزیشن ریڑھ کی ہڈی کے درمیان جگہ پیدا کرتی ہے اور ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو ہرنیئٹڈ ڈسک یا اسپائنل اسٹینوسس کے شکار ہیں۔
اس پوزیشن سے مہروں کے درمیان جگہ بنتی ہے، جس سے درد میں آرام مل سکتا ہے۔ بہتر آرام کے لیے ضروری ہے کہ جسم کو زیادہ سختی سے نہ سکیڑیں بلکہ ڈھیلا اور پرسکون رکھیں۔
پیٹھ کے درد سے بچاؤ کے مزید آسان طریقے
کمر کے درد سے محفوظ نیند کے لیے صرف سونے کی پوزیشن ہی نہیں بلکہ چند روزمرہ عادتیں بھی بہت اہم ہوتی ہیں۔
درست گدے کا انتخاب کریں
ہلکا سخت گدا عام طور پر سب سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ جسم کو سہارا دیتا ہے اور آرام دہ بھی ہوتا ہے۔ پرانا یا دھنسا ہوا گدا فورا تبدیل کردینا چاہیے۔
مناسب تکیے استعمال کریں
تکیے گردن کو نیوٹرل پوزیشن میں رکھیں۔ پیٹھ کے بل سونے والے لوگوں کے لیے پتلا تکیہ، جبکہ ایک طرف سونے والے افراد کو موٹا تکیہ فائدہ دے سکتا ہے۔
اچھی نیند کی عادت بنائیں
ہر روز ایک ہی وقت پر سونے اور جاگنے کی عادت ڈالیں، چاہے ہفتے کے دن ہوں یا ویک اینڈ۔ روزانہ تقریباً ایک ہی وقت پر سونا اور جاگنا جسم کی قدرتی گھڑی کو متوازن رکھتا ہے۔
پرسکون ماحول تیار کریں
کمرہ ٹھنڈا، تاریک اور شور شرابے سے پاک ہو تو نیند کا معیار بہتر ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے موبائل یا اسکرین کا کم استعمال کریں، کیونکہ اسکرین کی نیلی روشنی نیند میں خلل ڈال سکتی ہے۔
ذہنی سکون کی تکنیکیں اپنائیں
سونے سے پہلے مطالعہ، مراقبہ یا ہلکی ورزش کریں تاکہ ذہن پرسکون ہو اور جسم سونے کے لیے تیار ہو۔
اس کے علاوہ دن بھر متحرک رہنا اور ہلکا کھانا کھانا بھی اچھی نیند میں مدد دیتا ہے۔
پیٹھ کے درد سے بچنے کے لیے اپنے سونے کے انداز پر دھیان دیں اور اوپر دی گئی تجاویز پر عمل کریں تاکہ رات بھر آرام دہ اور درد سے آزاد نیند لے سکیں۔