ایران مذاکرات کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتے ہم اُن پر حملہ کریں، ٹرمپ

ماضی میں بی ٹو بمبار طیاروں نے کارروائی کی تو ایران کو اس کا علم تک نہیں ہو سکا، امریکی صدر
ویب ڈیسک
شائع 06 فروری 2026 09:18am
دنیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اس وقت مذاکرات کر رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ امریکا اس پر حملہ کرے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکا کا ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب رواں ہے، جو امریکی طاقت اور دفاعی صلاحیت کا واضح ثبوت ہے۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب ماضی میں بی ٹو بمبار طیاروں نے کارروائی کی تو ایران کو اس کا علم تک نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ طیارے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔

صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کو دنیا کی طاقتور ترین فوج قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکا اپنی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ امریکا امن کو ترجیح دیتا ہے، تاہم طاقت کا مظاہرہ بھی امریکی پالیسی کا حصہ ہے۔

صدر ٹرمپ نے نیشنل پریئر بریک فاسٹ کو امریکا کی ایک بہت اچھی اور قدیم روایت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تقریب قوم کو یکجا کرنے اور روحانی اقدار کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

Ayatollah Ali Khamenei US Iran Talks Abbas Araghchi U.S. President Donald Trump US Iran Tensions US Iran Conflict us iran negociations
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین