حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ
پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹی فکیشن جاری کر دیا ہے
حکومت نے رمضان سے قبل عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے دیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا گیا ہے۔
حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کردیا گیا ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی ہے۔
دوسری جانب ڈیزل کی قیمت میں بھی 7 روپے 32 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 275 روپے 70 پیسے ہوگئی ہے۔
پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹی فکیشن جاری کر دیا ہے۔
مزید خبریں
سونے کی قیمت میں 7 ہزار روپے اضافہ، چاندی سستی ہوگئی
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ساڑھے 6 روپے سے زائد اضافے کا امکان
حکومت نے نیٹ میٹرنگ صارفین کو نیٹ بلنگ پر منتقل کرنے کا عمل روک دیا
اونچی اُڑان کے بعد سونا ہزاروں روپے سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
یو اے ای نے پاکستان کی قرض واپسی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کردی
نیپرا نے 300 یونٹ ماہانہ تک کے گھریلو صارفین پر بھی فکسڈ چارجز لگادیے
مقبول ترین