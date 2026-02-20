پی ٹی آئی رہنماؤں کا جیل سے خط، ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کرنے کا مطالبہ
لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں نے رمضان المبارک کے دوران ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کرنے کا مطالبہ کردیا ہے۔
ذرائع کے مطابق کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چوہدری، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید کی جانب سے میڈیا کو مشترکہ خط ارسال کیا گیا ہے۔
خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے تقدس کے پیش نظر ہر قسم کی احتجاجی تحریک کو مؤخر کیا جائے۔
رہنماؤں نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان پر حالیہ بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی باوقار طریقے سے مشکل حالات میں جیل کاٹ رہے ہیں۔
خط میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی صحت پر سیاست بند کرے اور ان کی بہنوں اور ذاتی معالجین کو اعتماد میں لے کر علاج معالجے کے تمام مراحل مکمل کرے۔
اسیر رہنماؤں نے مزید کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان پارلیمان کے اندر بھرپور اور مؤثر سیاسی کردار ادا کرے۔ ساتھ ہی پارٹی کے ہر سطح کے عہدیداران کو ہدایت کی گئی ہے کہ تنظیم کو ازسرِنو منظم کیا جائے اور اسے نچلی سطح تک فعال بنایا جائے۔
خط میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے لیے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کیا جائے اور کارکنان کو متحرک کیا جائے۔
رہنماؤں نے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، مہنگائی اور بے روزگاری کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسکولوں سے بچوں کے باہر ہونے اور کرپشن جیسے مسائل کو بھی اجاگر کیا جائے تاکہ عوامی مسائل کو مؤثر انداز میں سامنے لایا جا سکے۔