کراچی: سائٹ ایریا کی کپڑا فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا
کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ میں قائم کپڑا فیکٹری میں لگنے والی آگ پر فائر بریگیڈ نے قابو پالیا۔ آگ کو شدت کے باعث تیسرے درجے کی قرار دیا گیا تھا، کارروائی میں 10 گاڑیوں اور 2 اسنارکلز نے حصہ لیا۔
کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ ایریا میں قائم کپڑا فیکٹری میں لگنے والی شدید آگ پر قابو پالیا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق کارروائی میں فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں اور 2 اسنارکلز نے حصہ لیا اور کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا۔
آگ کی شدت کے باعث اسے تیسرے درجے کی قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد شہر بھر میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا۔ آتشزدگی کے دوران فیکٹری سے بلند ہونے والے سیاہ دھویں نے اطراف کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں، جب کہ کیماڑی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر امدادی کارروائیوں میں سہولت فراہم کی۔ ریسکیو حکام کے مطابق بروقت کارروائی کے باعث آگ کو قریبی فیکٹریوں تک پھیلنے سے روک لیا گیا۔
وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ہنگامی اقدامات اور آگ لگنے کی وجوہات کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے صنعتی علاقوں میں فائر سیفٹی اور کیمیکل اسٹوریج کے جامع معائنے اور مشترکہ انسپکشن مہم شروع کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ مزدوروں کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی اور خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔
دوسری جانب میئر کراچی نے اضافی فائر بریگیڈ گاڑیاں طلب کرتے ہوئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی تھی اور واٹر کارپوریشن کو بھی ریسکیو ٹیموں سے مکمل تعاون کا حکم دیا تھا۔
چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے جب کہ کولنگ کا عمل جاری ہے، فیکٹری میں فائر سیفٹی کے آلات موجود نہیں تھے، آگ بڑے حادثے کا سبب بن سکتی تھی۔