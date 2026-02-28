ایران کی میزائل انڈسٹری اور بحریہ نیست ونابود کردیں گے: صدر ٹرمپ کی دھمکی

ایران کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کسی کو بھی امریکی مسلح افواج کی طاقت اور عظمت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے: صدر ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر امریکا اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کا مقصد ”ایرانی حکومت کی جانب سے درپیش فوری خطرات کا خاتمہ“ ہے۔

صدر ٹرمپ نے ایران پر اسرائیل اور امریکا کے مشترکہ حملوں کے بعد جاری بیان میں کہا کہ “تھوڑی دیر پہلے امریکی فوج نے ایران میں ایک بڑا جنگی آپریشن شروع کیا ہے۔“

ان کا کہنا تھا کہ ”ہمارا مقصد ایرانی حکومت کے خطرات کو ختم کر کے امریکی عوام کا دفاع کرنا ہے۔ ہم ان کے میزائلوں کو تباہ اور ان کی میزائل انڈسٹری کو مٹی میں ملا دیں گے۔ ہم ان کی بحریہ کو نیست و نابود کر دیں گے۔“

انہوں نے مزید کہا کہ “ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ خطے میں ان کے ’دہشت گرد‘ گماشتہ (پراکیسیز) اب مزید خطے یا دنیا کو عدم استحکام کا شکار نہ کر سکیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔“

ان کا کہنا تھا کہ ”یہ ایک بہت سادہ سا پیغام ہے: ان کے پاس کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ اس حکومت کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کسی کو بھی امریکی مسلح افواج کی طاقت اور عظمت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔“

