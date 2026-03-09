ایران میں اترنے والی امریکی افواج کے لیے تباہی منتظر اپ ڈیٹ 09 مارچ 2026 03:14pm Today Videos Join our Whatsapp Channel IUS Military in Iran | Risky Move or Strategic Mistake? | Middle East Tensions - Dus Israel Donald Trump Iran Iran Israel War US Troops in Iran Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین تہران میں تیل کی بارش، دھویں سے دن رات میں بدل گیا سعودی عرب میں عمارت پر میزائل لگنے سے 2 افراد ہلاک پیٹرول کے 3 جہاز کل تک پاکستان پہنچنے کی توقع تہران میں تیل کی بارش، دھویں سے دن رات میں بدل گیا سعودی عرب میں عمارت پر میزائل لگنے سے 2 افراد ہلاک پیٹرول کے 3 جہاز کل تک پاکستان پہنچنے کی توقع تازہ ترین لبنان میں شدید اسرائیلی حملے: 83 بچوں سمیت 400 افراد جاں بحق ایران: نئے رہبرِ معظم کے انتخاب کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع، عوام سڑکوں پر نکل آئے نو منتخب ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کو درپیش بڑے چیلنجز