ایرانی گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کا امریکا کو علم نہیں تھا: صدر ٹرمپ
اسرائیل کے ایران کی بڑی گیس فیلڈ پر حملے کے بعد خلیجی خطہ جنگی صورتحال کی لپیٹ میں آ گیا، جبکہ امریکا نے مزید حملوں سے مشروط دستبرداری کا عندیہ دے دیا۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غصے میں ایران کی اہم گیس کی تنصیب کو نشانہ بنایا، جسے انہوں نے جنگ میں خطرناک اضافہ قرار دیا، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اگر ایران جوابی کارروائی نہیں کرتا تو اسرائیل مزید ایسے حملے نہیں کرے گا۔
صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ امریکا کو اسرائیلی حملے کا پیشگی علم نہیں تھا اور قطر اس معاملے میں شامل نہیں تھا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غصے میں آ کر ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ ایران کو حملے کی حقیقت معلوم نہیں تھی اور اس نے ”غیر منصفانہ طور پر“ قطر کی ایل این جی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے قطر پر حملے جاری رکھے تو امریکا، اسرائیل کی مدد کے بغیر بھی، ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو پوری طاقت سے تباہ کر سکتا ہے۔
بدھ کے روز ایران کی وسیع گیس فیلڈ جنوبی پارس پر حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ اس حملے کے ردعمل میں ایران نے خلیج بھر میں تیل و گیس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی اور قطر اور سعودی عرب پر میزائل حملے بھی کیے۔
یہ کشیدگی عالمی توانائی سپلائی میں غیر معمولی خلل کا سبب بن رہی ہے، جس سے نہ صرف عالمی منڈی متاثر ہو رہی ہے بلکہ امریکی صدر کے لیے سیاسی دباؤ بھی بڑھ گیا ہے، جو تقریباً چار ہفتے قبل اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملوں میں شامل ہوئے تھے۔
قطر کی سرکاری توانائی کمپنی قطر انرجی نے بتایا کہ ایران کے میزائل حملوں کے نتیجے میں راس لفن انڈسٹریل سٹی میں شدید نقصان ہوا، جو دنیا کی تقریباً پانچویں حصے کی گیس کی پروسیسنگ کرتا ہے۔
سعودی عرب کے مطابق دارالحکومت ریاض کی جانب داغے گئے چار بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے گئے جبکہ مشرقی علاقے میں گیس تنصیب پر ڈرون حملہ بھی ناکام بنایا گیا۔ جمعرات کے روز ایران نے دوبارہ قطر کی گیس تنصیبات اور سعودی دارالحکومت کو نشانہ بنایا۔
قطر انرجی کے مطابق جمعرات کی صبح ہونے والے میزائل حملوں میں ایل این جی تنصیبات پر شدید آگ بھڑک اٹھی اور بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔
اس سے قبل امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا تھا کہ ٹرمپ نے اسرائیل کے ایران کی گیس فیلڈ پر حملے کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔
خیال رہے کہ ساؤتھ پارس دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس ذخیرے کا ایرانی حصہ ہے، جو ایران اور قطر کے درمیان مشترکہ ہے، جبکہ قطر امریکا کا قریبی اتحادی اور خلیج میں امریکی فوج کے سب سے بڑے اڈے کا میزبان ہے۔